La Suisse salue les réformes accomplies par le Maroc sous la conduite éclairée de S.M le Roi

05/12/2021

La Suisse a salué, vendredi, les réformes accomplies par le Maroc dans divers domaines sous la conduite éclairée de S.M le Roi Mohammed VI.



La Suisse « salue les réformes politiques, économiques et sociales accomplies par le Royaume du Maroc, dans divers domaines, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI», lit-on dans la déclaration conjointe rendue publique à l'issue de la visite à Berne du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.



La déclaration souligne également "le rôle positif, l’attitude dynamique et la contribution constructive du Maroc au règlement de questions régionales et continentales".



Elle met en avant, de même, «le rôle croissant de la Confédération suisse sur la scène internationale, sa contribution significative au renforcement du droit international public et des droits de l’Homme, de la paix et de la stabilité dans le monde, sur la base des principes d’égalité, de dialogue, de respect mutuel, de la coopération avec les autres Etats et les organisations internationales».



La déclaration rappelle que les deux pays célèbrent cette année le centième anniversaire de la présence diplomatique suisse au Maroc qui a débuté en 1921, tout en magnifiant la longue amitié entre la Confédération suisse et le Royaume du Maroc, basée sur le respect mutuel et le dialogue.