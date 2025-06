La Société Ouarzazate-Aménagement tient sa première Assemblée générale

27/06/2025

La première Assemblée générale de la Société de développement local Ouarzazate- Aménagement s'est tenue, mercredi, sous la présidence du gouverneur de la province, Abdellah Jahid.



Lors de cette assemblée marquée par la présence notamment des autorités territoriales, des responsables des collectivités locales et des membres et du personnel administratif de la société, il a été procédé à l’examen des points inscrits à l'ordre du jour, en sus de la présentation des réalisations de la société et l’état d'avancement de ses différents projets en cours d’exécution.



L’assemblée a été également l’occasion de présenter la vision de développement à l'horizon 2030, qui vise à exploiter tout le potentiel et les atouts de la région et à tirer profit des grands événements prévus au Maroc notamment la Coupe d'Afrique des Nations et la Coupe du monde, afin de faire avancer le processus de développement local.



Dans ce sens, le gouverneur de la province a insisté sur la nécessité de l'implication de toutes les parties concernées par le projet " Vision 2030 : Ouarzazate, Oasis de l’avenir" afin de garantir tous les moyens permettant d'accélérer la voie de développement du Grand Ouarzazate (Ouarzazate et Tarmigt) et de tous les pôles prometteurs de la province notamment Ait ben Haddou, Skoura, Imi’nlaoun, Taznakht…



Le gouverneur a plaidé en faveur de la mobilisation de toutes les énergies et de l'exploitation de toutes les opportunités disponibles pour réaliser davantage de développement au profit de la province et de ses habitants.



Créée en mars 2024, la société Ouarzazate Aménagement a pour mission de réaliser et d’accompagner les projets d'aménagement urbain, les projets d’équipements publics ainsi que les projets d’infrastructures de base au niveau de la province de Ouarzazate.