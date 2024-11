La SOMACA démarre la fabrication de Renault Kardian

11/11/2024

La SOMACA (Société marocaine de constructions automobiles) a célébré, vendredi, le lancement de la fabrication de "Renault Kardian" sur ses chaînes, en présence du ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.



Destiné au marché local et à l'export vers une quinzaine de pays, Renault Kardian "made in Morocco" sera commercialisé au Maroc dès le mois de décembre 2024 dans tout le réseau Renault, indique-t-on dans un communiqué publié à l'issue d'une conférence de presse qui a connu la participation du DG de Renault Group Maroc, Mohamed Bachiri, du DG Usines de Tanger et de la SOMACA, Miguel Oliver-Boquera, et du DG de la marque Renault au Maroc, Mohamed Bennani.



Selon la même source, l'industrialisation de Kardian à l'usine historique de la SOMACA est une étape clé de la stratégie de la marque Renault à l'international "Renault International Game plan 2027", annoncée en 2023, et dont le Maroc est l'un des piliers.



Ce nouveau projet renforce le rôle du Maroc comme plateforme industrielle majeure pour le groupe et une base d'exportation essentielle. Il illustre la performance et la compétitivité de la plateforme industrielle marocaine, qui joue un rôle important dans l'expansion internationale de la marque.



Le nouveau Kardian est le premier des huit modèles de série révélée lors de l'annonce de "International game plan 2027" de la marque Renault à Rio de Janeiro en octobre 2023 et dont la fabrication a débuté à l'usine de Curitiba (Brésil) et maintenant à la SOMACA.



Il s'agit d'un SUV compact et urbain du segment B, inaugurant la nouvelle plateforme modulaire et ultra polyvalente de Renault group qui permettra de développer une grande diversité de modèles, pour de nombreux marchés en dehors de l'Europe.



Le lancement de la fabrication de Renault Kardian à la SOMACA s'accompagne d'une montée en gamme technologique en particulier au niveau du département peinture avec l'intégration du procédé industriel "Bi-Ton", une première au niveau des usines du groupe au Maroc.



Ce nouveau procédé consiste à appliquer deux couleurs distinctes sur le véhicule pour différencier la carrosserie du toit et qui nécessite un grand degré de précision et des équipements spécifiques pour garantir la qualité et l'adhérence de chaque couche de peinture.



L'industrialisation de Renault Kardian à la SOMACA a été menée intégralement par les compétences locales, impliquant les équipes de l'ingénierie et de l'industrie qui ont bénéficié de 6.000 heures de formation notamment sur les nouveaux processus de peinture, de la tôlerie et du montage.



"Nous sommes particulièrement fiers de marquer aujourd'hui le lancement de la production à l’usine de la SOAMCA d’un nouveau véhicule SUV compact, destiné à la fois au marché local et à l'exportation", a dit M. Mezzour, cité dans le communiqué.



Le lancement de la production du Renault Kardian, a-t-il poursuivi, marque une nouvelle étape dans le partenariat stratégique liant le Maroc au groupe Renault, consolidant ainsi l'ambition commune de positionner le Royaume comme un acteur incontournable de l’industrie automobile internationale.



De son côté, le directeur général de Renault group Maroc, Mohamed Bachiri, a souligné qu'avec l'intégration de Renault Kardian à son catalogue, la SOMACA joue pleinement son rôle sur l'échiquier industriel du Groupe à l’international.



"Cette année, la SOMACA va dépasser un nouveau record de production avec plus de 100.000 véhicules, gage de son niveau de performance et de sa compétitivité. La SOMACA contribue à l’objectif du Groupe de porter la capacité de production du pôle industriel Maroc à 500.000 véhicules par an à l’horizon 2025 avec l’atteinte d’une capacité de production de 120.000 véhicules par an à fin 2024", a-t-il ajouté.



Fondée en 1959, la SOMACA est un pilier de l’industrie automobile au Maroc et une usine pionnière dans le développement industriel du Royaume. D’abord dédiée au montage de véhicules pour le marché local, la société a su s’adapter et se renouveler grâce à une démarche de transformation continue.



Renault group implanté au Maroc depuis 1928, est le leader incontesté du marché automobile national. Plus d'un véhicule sur trois vendus au Maroc sont commercialisés par le groupe à travers ses deux marques, Renault et Dacia.