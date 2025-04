La SNRT révèle au SIEL l’apport des documentaires d’«Al Aoula» pour le rayonnement du Maroc

20/04/2025

La Société nationale de radiodiffusion et de télévision a lancé, vendredi 18 avril 2025 à Rabat, les activités de son stand institutionnel organisé sous le slogan «La SNRT, levier de la culture marocaine» lors de la 30ème édition du Salon international de l’édition et du livre. Ainsi, la première conférence a été consacrée à «La contribution des documentaires de la chaîne Al Aoula au rayonnement du Maroc».



Cette conférence est organisée en concrétisation de la vision stratégique de la SNRT et des orientations du président-directeur général, Faïçal Laraïchi, concernant la consolidation de l’ouverture et de la proximité du public tout en veillant à recevoir ses avis et ses perceptions, voire à promouvoir les productions afin de répondre à ses attentes et ses aspirations.



Lors de cette rencontre, Omar Errami, directeur central de la production et de l’antenne, a mis l’accent sur l’importance accordée par la SNRT aux documentaires en tant que mécanisme essentiel pour la valorisation de la culture marocaine et la consolidation de la conscience à l’égard du patrimoine. Ces œuvres sont également un moyen efficace pour la promotion, auprès du public ici et ailleurs, de la diversité de l’héritage de la civilisation et de l’histoire du Maroc. Le tout en révélant le rôle des médias dans la préservation de la mémoire collective et dans l’attachement des générations montantes à leurs racines.



Le directeur central de la production et de l’antenne a également présenté des indicateurs de performance dont la forte interaction des téléspectateurs avec ces documentaires. En effet, les épisodes de ces émissions sont suivis par une audience cumulée allant de 5 à 8 millions de téléspectateurs. Il a également valorisé les efforts énormes de cette chaîne pour la production de ces documentaires. Entre 2021 et 2024, les programmes produits ont atteint 479 épisodes qui ont fait des documentaires l’un des piliers essentiels de la grille de la chaîne et de ses contenus.



De son côté, Bouchra Mazih, journaliste et productrice de programmes pour «Al Aoula», a mis en avant la diversité remarquable de ces productions internes et externes. Ces œuvres documentent, en image et son, les différents aspects du patrimoine matériel et immatériel tout en veillant sur la crédibilité et la qualité.



Les intervenants ont valorisé le cumul d’expériences d’Al Aoula dans cette industrie. C’est ainsi que l’émission «Essaken Dati», qui a remporté le premier Prix de la compétition des programmes télévisés en 2024 dans la catégorie des arts populaires dans le monde arabe, et «Ayout W Mkahel», qui offre une immersion dans l’art de la «Tbourida», figurent parmi les expériences les plus réussies.



En outre, le programme «Alhalimoune», dédié à l’équipe nationale pour avoir brillé au Mondial 2024 et «Amouddou », qui révèle la biodiversité et les sites historiques de différentes régions, demeurent à leur tour des émissions à succès.