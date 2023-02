La SNRT réussit le pari de mettre le public, de par le monde, au cœur du 19ème Mundialito de football

19/02/2023

Dans le cadre du 19èmeMundialito, organisé au Maroc du 1er au 11 février courant, la Société nationale de radiodiffusion et de télévision a concrétisé son engagement, habituel,dans l’accompagnement médiatique de tous les rendez-vous nationaux et internationaux contribuant au rayonnement sportif du Royaume.



Le cahier des charges identique à celui du Mondial de Qatar 2022



Elle a gagné le pari de la production officielle et de la diffusion télévisée des activités de cette manifestation de grande envergure. Un événement dont la couverture par la SNRT a scrupuleusement respecté le cahier des charges de la FIFA (Fédération internationale de football association) relatif à la production télévisée officielle des compétitions de cette Coupe du monde des clubs, et dont les clauses sont identiques à celles du Mondial 2022 au Qatar.



Ce succès est dû à la mobilisation de toutes les composantes de la SNRT qui s’est engagée, sur le plan médiatique, à travers un certain nombre de mesures propices à ce grand évènement via les moyens techniques et humains mis au service de ce grand rendez-vous international.



D’ailleurs, c’est la première fois que la FIFA signe un contrat avec la télévision nationale du pays organisateur pour la production des matchs de cette Coupe.



Mobilisation de 200 responsables et cadres techniques de la SNRT



Au niveau des ressources humaines, ce sont, à cet effet, 200 responsables et cadres techniques qui ont été déployés. Ils comprennent 11 chefs de départements et services en charge des moyens techniques mobiles, du soutien technique et de la maintenance, 24 cameramen et 45 cadres, ingénieurs et techniciens dans différents domaines et spécialités (en production et diffusion télévisée directe, en image et son des événements sportifs publics) outre les cadres administratifs et les journalistes. Le tout pour veiller à la production audiovisuelle officielle des compétitions de cette Coupe.



Quant aux moyens techniques mobiles, la SNRT a mobilisé deux cars régie HD (haute définition) dans les villes de Tanger et Rabat. Chacune étant connectée à 15 grandes caméras de type EFP (Electronic Field Production), deux caméras mobiles et deux drones en plus de dizaines de moyens techniques consacrés à la capture de son et au traitement d’images, ainsi que 5 unités mobiles consacrées à la diffusion par satellite.



La technologie 3D au service de l’arbitrage



Outre l’adoption, par la SNRT, de la Spider-Cam, utilisée pour la première fois au Maroc, la Société a également réussi à mettre la technologie, sur la ligne du gardien de but, en pratique pour trancher sur la validité des buts et à mettre l’assistance vidéo (des hors-jeu) à l’arbitrage à disposition en recourant à la technologie 3D. Deux techniques adoptées pour la première fois par la FIFA lors des compétitions sportives.



De surcroît, la SNRT a équipé le Centre international de diffusion (IBC), relevant de la FIFA, au complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat, en outils informatiques développés sous la supervision d’ingénieurs marocains de la Société.



A l’occasion de ce nouvel exploit dans le parcours plein de succès de la SNRT, son président-directeur général, Fayçal Laraïchi n’a pas manqué d’adresser un message de remerciement à l’ensemble du personnel de la Société en guise de reconnaissance à leurs efforts et sacrifices professionnels distingués pour réussir cette 19ème Coupe. Un événement au cours duquel la SNRT a été retenue en tant que producteur officiel de ses compétitions avec la reconnaissance de la FIFA qui confirme le professionnalisme de la Société et sa capacité à diffuser les activités du championnat.



Le président directeur général a également déclaré que la contribution du personnel de la SNRT, chargé de la couverture de cette édition, a démontré à cette occasion sa compétence, son engagement et son dévouement sans faille. Il a, par ailleurs, affirmé que ce succès est le résultat de la mobilisation de toutes les composantes de la Société qui sont fières d’avoir accompli leur devoir et contribué au rayonnement de notre pays sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu L’assiste.