La SIB distinguée à Abidjan pour son action sociale

04/09/2019

La Société ivoirienne de banque (SIB), filiale d'Attijariwafa Bank, a été distinguée récemment à Abidjan, pour les efforts qu’elle déploie en faveur de la consolidation d'un environnement social favorable au développement en Côte d’Ivoire.

Le DG de la SIB, Daouda Coulibaly, a été ainsi élevé au grade de commandeur dans l'Ordre national du mérite de la solidarité par la ministre ivoirienne de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la Lutte contre la pauvreté, Mariatou Koné.

Une médaille lui a été remise au nom du président ivoirien Alassane Ouattara, lors de l'édition 2019 de la Journée nationale de la solidarité (JNS), placée sous le thème "La Solidarité, une valeur citoyenne pour une Côte d’Ivoire paisible", rapporte la MAP.

Selon un communiqué de la SIB, cette distinction "traduit la reconnaissance de la Nation ivoirienne et salue l’engagement de la SIB pour la consolidation d'un environnement social favorable au développement du pays via les actes notables posés par la banque au service de la communauté, notamment lors des regrettables inondations qui ont frappé les populations en 2018, à l'échelle nationale et plus particulièrement la commune de Cocody à Abidjan".

Lors de cette occasion, le DG de la SIB a exprimé sa gratitude au président de la Côte d’Ivoire pour cette marque de reconnaissance, réaffirmant la "disponibilité" à agir chaque fois que nécessaire, "au nom de la traditionnelle solidarité africaine incluse dans les fondements de notre éducation".

En Côte d'Ivoire, la Journée nationale de la solidarité célèbre, chaque 25 août, la solidarité et magnifie les actes notables ayant contribué à sa promotion et au renforcement de la cohésion sociale au double plan local et national. Au titre de l'édition 2019, ce sont, en tout, 23 personnalités et citoyens qui ont été décorés dans l'Ordre national du mérite de la solidarité (6 commandeurs, 9 officiers et 8 chevaliers).