La Russie revendique la prise du village de Krougliakivka

30/10/2024

L'armée russe, qui multiplie les avancées en Ukraine en octobre, a revendiqué mercredi la prise d'une localité supplémentaire, Krougliakivka, dans la région de Kharkiv, frontalière de la Russie dans le nord-est de l'Ukraine.



"Les unités du groupement militaire +Ouest+ ont libéré la localité de Krougliakivka", a annoncé le ministère russe de la Défense dans un communiqué. Le village comptait environ 1.200 habitants avant-guerre, et se trouve à 20 km au sud de Koupiansk, ville de la région de Kharkiv que Moscou tente de conquérir depuis des mois.



Cette zone avait déjà été occupée par la Russie entre février et septembre 2022, au début du conflit à grande échelle, avant que l'Ukraine ne la libère à l'issue d'une offensive surprise. Kiev a annoncé mardi une nouvelle mobilisation de 160.000 hommes, confrontée à des avancées russes qui s'accélèrent et face à la crainte d'un déploiement de troupes nord-coréennes en soutien à Moscou.



La Russie a repris l'initiative depuis environ un an face à des troupes ukrainiennes handicapées par le manque d'hommes, de matériel et les tergiversations occidentales sur l'emploi et l'ampleur de l'aide militaire fournie.



L'armée russe a effectué ses plus grands gains territoriaux en octobre sur un mois depuis mars 2022 et les premières semaines de son offensive, selon une analyse de l'AFP lundi à partir de données de l'Institut américain pour l'étude de la guerre (ISW).