La Russie n’enverra pas de films aux Oscars

29/09/2022

Aucun film russe ne candidatera cette année aux Oscars, a annoncé lundi soir l’Académie russe du cinéma, à l’heure où les Etats-Unis et la Russie traversent l’une des pires crises de leur histoire avec le conflit en Ukraine. Dans un communiqué, l’Académie a indiqué avoir décidé de ne pas sélectionner et envoyer de film russe pour postuler à l’Oscar 2023 du meilleur film international. Le chef du comité chargé d’envoyer des longs-métrages russes aux Oscars, Pavel Tchoukhraï, a dénoncé mardi matin une décision prise “dans son dos” et annoncé sa démission. Plus tôt, lundi, le réalisateur Nikita Mikhalkov, grand ponte du cinéma russe et ardent soutien du régime du président Vladimir Poutine, avait jugé inutile une participation de la Russie aux Oscars. “Il me semble que choisir un film qui représentera la Russie dans un pays, qui, en réalité, nie actuellement l’existence de la Russie, n’a simplement aucun sens”, a-t-il indiqué à l’agence de presse publique TASS. M. Mikhalkov a rappelé qu’il avait proposé de créer un équivalent “eurasiatique” aux Oscars du cinéma américain et que son projet était en cours d’élaboration. Issu d’une dynastie d’artistes célèbres en Russie, Nikita Mikhalkov, 76 ans, a lui-même reçu en 1995 l’Oscar du meilleur film en langue étrangère pour son long-métrage “Soleil Trompeur” sur la dictature stalinienne.