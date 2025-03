La Russie considère comme une "menace" la "rhétorique nucléaire" de Macron

07/03/2025

La Russie a dénoncé jeudi le discours du président français Emmanuel Macron de la veille, disant voir une "menace" dans sa proposition d'une protection de l'Europe par le parapluie nucléaire français et l'accusant de vouloir "que la guerre continue".



Lors de cette adresse télévisée, M. Macron a notamment dénoncé l'"agressivité" de Moscou et annoncé son intention d'"ouvrir le débat stratégique" sur la protection de l'Europe par la dissuasion nucléaire française.



"Bien sûr, c'est une menace contre la Russie. S'il nous voit comme une menace" et "dit qu'il est nécessaire d'utiliser l'arme nucléaire, de se préparer à utiliser l'arme nucléaire contre la Russie, bien sûr, c'est une menace", a déclaré jeudi lors d'une conférence de presse le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov.

Il a qualifié d'"absurdes" et "délirantes" les accusations selon lesquelles la Russie aurait l'intention d'attaquer l'Europe.



Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a lui accusé le président français de vouloir "que la guerre continue" en Ukraine, au moment où la Russie et les Etats-Unis font part de leur intention d'avancer en vue de pourparlers de paix.



M. Peskov a estimé que le discours de M. Macron était "vraiment extrêmement conflictuel". "Il peut difficilement être perçu comme un discours d'un chef d'Etat qui pense à la paix. La France pense plutôt à la guerre", a-t-il dit, dénonçant également "la rhétorique nucléaire" du président français et sa "prétention au leadership nucléaire en Europe".



"On parle de la Russie qui devient presque un ennemi de la France", a-t-il encore dénoncé lors d'un briefing auquel participe l'AFP, accusant la France de passer sous silence l'élargissement de l'Otan, que Moscou considère comme une menace existentielle à ses frontières.



Le président Macron "fait tous les jours des déclarations tout à fait déconnectées de la réalité et qui contredisent ses déclarations précédentes. C'est un conteur", a déclaré de son côté la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova.

Elle a estimé que M. Macron "devra s'excuser auprès de sa propre population pour l'avoir induite en erreur".



En commentant ces propos, Maria Zakharova a comparé le président français à Ole Lukoje -- personnage d'un conte de fées danois de Hans Christian Andersen qui avait deux parapluies magiques qu'il ouvrait aux enfants endormis.



M. Lavrov a lui comparé Emmanuel Macron à Hitler et Napoléon, qui ont tous deux voulu "conquérir" et "vaincre" la Russie. "Apparemment, il veut la même chose", a-t-il déclaré.

Le chef de la diplomatie russe a en outre dit ne voir "aucun compromis possible" avec Moscou sur le déploiement de troupes européennes de maintien de la paix en Ukraine pour garantir un éventuel cessez-le-feu.



"Cette discussion est menée avec un objectif ouvertement hostile" envers la Russie, a-t-il dénoncé.