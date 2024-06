"La Ruche documentaire" du FIDADOC. Un espace privilégié d'échange autour du documentaire dans toute sa diversité

11/06/2024

"La Ruche documentaire" du Festival international du film documentaire d’Agadir (FIDADOC) constitue un espace d'échange et de débats qui réunit une brochette de cinéastes, d’apprentis cinéastes, d’étudiants et de lauréats d’écoles de cinéma en vue de livrer leur perception du documentaire dans toute sa diversité.



En effet, cet espace de rencontres et de transmission du savoir, ouvert aussi bien aux jeunes cinéastes qu’aux passionnés du cinéma documentaire, offre à tout à un chacun l’opportunité inédite de côtoyer, dans un cadre privilégié, des professionnels chevronnés du monde entier connus et reconnus pour leurs contributions et de s’inspirer de leurs expériences respectives dans ce domaine.



En plus d’ateliers d’initiation à l’écriture de films documentaires, cette "Ruche" est chargée de la mise en place d'un programme de formations et d'accompagnement artistique visant à identifier les documentaristes de demain, à renforcer leurs compétences et à élargir leur réseau, à même de les accompagner dans le développement et la concrétisation de leurs projets de film.



Dans une déclaration à la MAP, le Tunisien Ikbal Zalila, universitaire, docteur en études cinématographiques et monteur dans la "Ruche documentaire", a indiqué que tout au long du FIDADOC, la "Ruche" offre un programme très dense et varié d’activités pédagogiques et à vocation professionnelle en faveur d’une soixantaine d’apprentis cinéastes.



Ces activités sont principalement dédiées aux lauréats et étudiants issus des principales écoles de cinéma et de formation audiovisuelle marocaines, a-t-il souligné, expliquant que l'objectif est de simplifier pour les débutants dans ce domaine les étapes et le processus de réalisation d'un projet cinématographique.



Le programme comprend des master class, des études de cas, des conférences et des ateliers pratiques, a-t-il fait savoir, notant que les participants et porteurs de projets de films documentaires peuvent bénéficier d’une première expertise de leur dossier artistique et de rencontres de networking.



Cette "Ruche documentaire", a soutenu M. Zalila, comprend également une résidence d’écriture panafricaine qui accueille chaque année une quinzaine d’auteurs issus du Maroc, de pays de l’Afrique du Nord et de l’Ouest, et de leur diaspora, porteurs de projets de longs-métrages documentaires, sélectionnés au terme d’un appel à candidatures et en concertation avec des opérateurs professionnels.