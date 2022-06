La Retraite du Comité des quinze ministres des Finances de l'UA, du 13 au 14 juin au Maroc

11/06/2022

La Retraite du Comité des quinze ministres des Finances de l’Union africaine (F15) se tiendra du 13 au 14 juin courant au Maroc, a-t-on annoncé mardi au siège de l’organisation panafricaine à Addis-Abeba.



L’accord du pays hôte relatif à l’organisation de cette Retraite a été signé, mardi, au siège de l’Union africaine par la vice-présidente de la Commission de l’UA, Monique Nsanzabaganwa, et l’ambassadeur représentant permanent du Royaume auprès de l’UA et de la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi.



La Retraite du Comité F15 connaîtra la participation, entre autres, des ministres des Finances des Etats membres de l'UA constituant le Comité, du commissaire au développement économique, commerce, industrie et exploitation minière de l’UA, des experts des ministères des Finances du Comité, des représentants permanents, ainsi que des représentants de la Commission de l’UA et de l'Initiative africaine concertée sur la réforme budgétaire.