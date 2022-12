La République du Guatemala ouvre un consulat général à Dakhla

02/12/2022

La République du Guatemala a ouvert, jeudi, un consulat général à Dakhla, marquant ainsi son soutien ferme à la souveraineté du Maroc sur son Sahara et à son intégrité territoriale.



La cérémonie d'inauguration a été présidée par le ministre guatémaltèque des Affaires étrangères Mario Adolfo Búcaro et le wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d'Oued Eddahab, Lamine Benomar, en présence de nombreux élus et de consuls accrédités à Dakhla.



L'ouverture de cette nouvelle représentation diplomatique étrangère portera à 28 le nombre des consulats ouverts dans les provinces du Sud (16 à Dakhla et 12 à Laâyoune).