La République de l’Equateur suspend sa reconnaissance de la pseudo “rasd”

23/10/2024

La république de l’Equateur a décidé de suspendre sa reconnaissance de la pseudo "rasd", qu'elle avait reconnue en 1983, avec l’ouverture d’une soi-disant ambassade en 2009.



La Ministre des affaires étrangères de l'Equateur, Gabriela Sommerfeld a informé, lors d’un entretien téléphonique, son homologue marocain, Nasser Bourita, de cette décision et de la lettre de notification qu’elle a adressée à la soi-disant représentation des séparatistes à Quito.



Cette décision de l’Equateur s’inscrit dans la continuité de la dynamique impulsée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, au cours des dernières années, afin de consacrer la marocanité du Sahara et le Plan d’autonomie comme unique base de solution à ce différend régional.



La décision de suspension de la reconnaissance de la "rasd" par l’Equateur ouvre un nouveau chapitre dans les relations entre le Royaume du Maroc et ce pays d’Amérique Latine.