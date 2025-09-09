La Renaissance de Zemamra pour asseoir son aura parmi l'élite

09/09/2025

Le club de la Renaissance de Zemamra aborde la saison 2025-2026 de la Botola Pro D1 avec détermination et ambition, afin d'asseoir sa place parmi les clubs de l'élite.



Cette ambition, partagée par l'ensemble des composantes du club doukkali, s’inscrit dans la continuité des résultats honorables réalisés la dernière saison, au cours de laquelle l’équipe a terminé à la 6e place avec 47 points, s'imposant comme l’une des révélations du championnat.



Les résultats positifs de la Renaissance de Zemamra et sa capacité à rivaliser avec les plus grandes formations nationales témoignent du bon niveau des joueurs, qui ne cessent d'afficher la volonté de poursuivre l'aventure parmi l’élite, avec en ligne de mire la participation à une compétition continentale.



L’un des piliers de cette dynamique réside dans le projet sportif intégré du club, fondé sur une vision claire et un investissement judicieux dans les infrastructures et la formation. Le club dispose notamment d’un centre de formation aux standards internationaux, doté de terrains en gazon naturel et synthétique, de salles de fitness modernes, de salles de réunion, d’une administration bien structurée et d’équipements de grande qualité.



Pour répondre à cette ambition, le club a recruté le cadre national Redouane El Haimer comme entraineur de l’équipe, en remplacement du Français Stéphane Nado, pour un contrat de deux saisons.



Ce choix des dirigeants de la RCAZ s’inscrit dans la continuité du parcours signé par l'équipe la saison dernière. Sous la houlette de l’entraîneur Mohamed Amine Benhachem, le club s’était distingué en championnat, en proposant un bon niveau de jeu.



Afin de continuer sur sa lancée et signer de bons résultats lors de la saison à venir, le club a été actif sur le marché des transferts estival pour renforcer son effectif avec des joueurs expérimentés, capables de répondre aux attentes des supporters doukkalis.



Dans ce cadre, l’entraîneur Redouane El Haimer a indiqué, dans une déclaration à la MAP, qu’il s’emploie à bâtir une équipe compétitive en ligne avec les objectifs fixés par la direction du club.



Il a ajouté que les préparatifs entamés depuis deux mois se déroulent dans de bonnes conditions, avec pour objectif la constitution d’un groupe homogène capable de produire un bon niveau de jeu et de viser les premières places du classement, soulignant que les infrastructures sportives dont dispose le club constituent un atout pour améliorer les performances de l’équipe.



Malgré le départ de certains joueurs clés durant l’intersaison, El Haimer a assuré que l’équipe actuelle dispose d'un effectif cohérent, capable de proposer un football moderne et séduisant.

Et d'affirmer que les joueurs sont pleinement conscients du nouveau projet du club, qui aspire à jouer les premiers rôles au championnat et à produire un niveau de jeu convaincant durant toute la saison.



Pour son premier match de la Botola, la Renaissance de Zemamra se déplacera sur la pelouse du Maghreb de Fès.



Par Mustapha Ennassiri (MAP)

Fiche technique



Nom du club : Renaissance Club AthleticZemamra

Année de fondation : 1977

Couleurs du club : Blanc, jaune et bleu

Nom du stade : Stade Ahmed Choukri

Capacité : 5 000 places

Surface : Gazon naturel

Président du club : Nabil Belkhadir

Entraîneur : Redouane El Haimer



Départs marquants :

Mohamed Kamara

Mahmoud Benhalib

Abdessamad Badaoui

Abderrahim Khaddou

Yahya El Filali

Amine El Azri

Walid Sabbar



Nouvelles recrues :

Ousmane Diallo

Taha Alachbili

Mohamed El Fakih

Ismaïl Zeroual

AissaSioudi

Nassik Saad

Zouheir Hashemi

MontasserLahtimi

Mehdi El Jourbaoui.