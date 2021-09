La Renaissance de Berkane vise plus haut

16/09/2021

Encouragée par les succès des dernières années, la Renaissance sportive de Berkane (RSB) ne compte pas en rester là et espère, sous la houlette de son nouvel entraîneur Florent Ibenge, continuer à briller sur le plan continental, mais surtout au niveau de la Botola Pro D1 "Inwi". En effet, le collectif berkani, fondé en 1970, a déjà remporté une Coupe du Trône en 2018 et une Coupe de la Confédération africaine de football (CAF) en 2020, mais court toujours dernière le rêve d'être sacré champion du Maroc pour la première fois. Quatrième au classement de la Botola Pro D1 la saison dernière et troisième une année auparavant, le club orange s’est peu à peu habitué à jouer des rôles de premier plan dans le championnat marocain, en plus de ses succès à l’international. Il n’a cependant pas encore pu percer pour arracher le titre des mains des ténors habituels. Cette année encore, le club s’engagera dans un challenge africain, à savoir une nouvelle fois la Coupe de la CAF, et espère tirer parti de ce défi pour motiver ses troupes en vue d’atteindre la plus haute marche du podium en championnat. Pour cela, la RSB compte sur l’expérience de son nouveau coach, le Congolais Florent Ibenge, qui a signé, début juillet dernier, un contrat de deux saisons pour remplacer l’Espagnol Juan Pedro Benali. Ancien entraîneur du club congolais d’AS Vita Club et de la sélection de la République démocratique du Congo (RDC), Ibenge s’est mis d’accord sur les objectifs du club durant les deux prochaines saisons, avait affirmé la RSB. Le Congolais doit donc corriger la trajectoire après les résultats jugés «inconstants» de son prédécesseur. Bien plus, il doit réunir les conditions pour réaliser de grands résultats sur la scène nationale et continentale, afin de poursuivre la dynamique positive que vit le club ces dernières années. En tout cas, l’équipe semble bien préparée pour cette nouvelle saison, après des stages de préparation tenus notamment dans son centre de formation, flambant neuf, situé à Berkane. Concernant la composition de l’équipe, le staff technique a opté pour un mélange entre l’expérience de certains joueurs confirmés et l’apport de jeunes talents qui doivent porter l’équipe durant les prochaines saisons. Dans ce sens, le club dirigé par Hakim Benabdellah a procédé au prolongement des contrats de Bakr El Hilali, Mohamed Farhane et Issoufou Dayo (Burkina Faso). Du côté des nouveaux arrivants, l’on cite Hamza El Moussaoui, ailier, Ayoub Khayri, milieu de terrain, Soufiane El Mouden, milieu de terrain, Youssef El Fahli attaquant, Mehdi Oubella, milieu de terrain Chadrack Lukombe, ailier (RDC), et Clatous Chama, milieu de terrain (Zambie). Pour ce qui est des départs, ils concernent notamment Zakaria Hadraf, Mouhcine Iajour, Hamada Laâchir et Amine El Kass. Florent Ibenge a pour mission de mettre en harmonie ce collectif et de le diriger pour le porter le plus haut possible dans le classement. Une tâche qui ne sera pas facile, mais les supporters berkanis sont convaincus de la capacité de leur équipe à réaliser de nouveaux succès, à condition de faire preuve d’un esprit de battant et de croire en ses chances jusqu’au bout.