La RSB vise une seconde étoile africaine à Uyo

Florent Ibenge : Nous sommes venus ici avec l'envie de repartir avec le trophée

19/05/2022

La RSB croisera le fer, ce soir à partir de 20 heures à Godswill Akpabio International Stadium à Uyo au Nigeria, avec l’équipe sud-africaine d’Orlando Pirates pour le compte de la finale de la Coupe de la Confédération CAF.



Il s’agit de la troisième finale pour l’équipe berkanie avec à la clé un titre remporté en 2020 aux dépens du club égyptien de Pyramids. L’ensemble des composantes de la RSB entretiennent l’espoir légitime d’aller jusqu’au bout de cette compétition et toutes les dispositions ont été prises afin que le résultat escompté soit atteint, au terme de ce match qui sera sifflé par l’arbitre zambien Janny Sikazwe.



La Renaissance de Berkane s’était rendue mercredi à Uyo à bord d’un vol spécial. Sur place, le staff technique a programmé deux séances d’entraînement, une de décrassage mercredi en soirée, et l’autre jeudi à l’heure du match en vue de peaufiner les ultimes réglages.



Côté effectif, tous les joueurs aguerris seront de la partie et seul Bakr El Hilali reste incertain souffrant d’une blessure aux adducteurs contractée lors du match de la demi-finale retour contre les Congolais du TP.Mazembe. Ils se disent décidés à se dépenser à fond pour avoir le dernier mot face à un adversaire habitué aux joutes africaines qui compte dans son palmarès une finale de la C2 perdue en 2015 devant les Tunisiens de l’Etoile du Sahel.



Dans un entretien accordé à la MAP, l’entraîneur de la RSB, Florent Ibenge s’est montré des plus clairs quant à son objectif, indiquant que «nous sommes venus pour donner le meilleur de nous-mêmes pour ne pas avoir de regrets », ajoutant que « c'est un réel plaisir d'être là parce que c'est la finale. Beaucoup de clubs étaient au départ de cette compétition. On n'est que deux maintenant. C'est déjà une grande satisfaction».



Pour l’ancien sélectionneur de la République démocratique du Congo, il ne faudrait surtout pas s’arrêter à mi-chemin, car «on ne retient que le vainqueur. Le finaliste, on le retient très peu et on a envie qu'on nous retienne nous aussi». Et de préciser que "notre ambition est de remporter le match. Nous sommes venus ici avec l'envie de repartir avec ce trophée ».



En ce qui concerne Orlando Pirates, Ibenge a affirmé que «l'équipe adverse est une très bonne équipe. Elle n'est pas arrivée là par hasard, donc il faudra qu'on soit déterminé et, techniquement, qu'on soit bon dans ce qu'on appelle le football ».



Quant à l’entraîneur d’Orlando Pirates Fadlu Davids, il a déclaré que «nous allons donner la réplique à une équipe expérimentée sur la scène africaine. Partant de là, nous sommes tenus d’être concentrés à cent pour cent et d’être fin prêts pour faire face à tous les scénarios ».



Il convient de signaler en dernier lieu que la Coupe de la Confédération est une épreuve qui réussit fort bien aux clubs marocains. Le Kawkab de Marrakech a été le premier à ravir ce trophée dans son ancienne formule en 1996, avant les consécrations du Raja en 2003 et 2021, de l’ASFAR en 2005, du FUS en 2010, du MAS en 2011 et de la RSB en 2020. Si la formation berkanie parvient à gagner le titre de l’édition 2022, ça sera un exploit pour les clubs marocains de pouvoir remporter ce sacre trois fois de suite.



Mohamed Bouarab