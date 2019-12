La RSB retrouve provisoirement la pole position

22/12/2019 Libé

La Renaissance de Berkane s'est imposée 1-0 samedi face à l'AS.FAR au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, lors d’un match comptant pourla dixième journée de la Botola Pro D1, un succès qui lui permet de reprendre provisoirement la tête du classement. L'unique but de la rencontre a été inscrit à la 62è minute de jeu par Alaedine Ajaray qui offre aux sienslestrois points de la victoire. Au terme de cette rencontre, la RSB s'est hissée en tête du classement général avec 20 points, mais reste sousla menace du Wydad de Casablanca (2è, 19 pts) qui devait croiser le fer dimanche avec le Raja de Casablanca. Les Militaires stagnent, quant à eux, à la sixième position avec un total de 13 points, ex æquo avec le Mouloudia d'Oujda. Dansl’autre match disputé samedi sur la pelouse du stade El Massira de Safi, l'Olympic Club de Safi (OCS) et le Fath Union Sport (FUS) se sont quittés sur un nul blanc (0-0). A l'issue de cette rencontre, le FUS occupe la huitième place du classement avec 11 points, tandis que le club safiot se hisse à la dixième position aux côtés de l'Ittihad de Tanger avec 9 points. Bonne opération du Moghreb de Tétouan (MAT) qui s'est imposé à domicile face au Difaâ d'El Jadida (2-1). Dès la 11è minute, le milieu de terrain du MAT Ayoub Lakhal a ouvert le score sur un penalty avant qu'El Mehdi Karnass n'égalise (35è) pour le club d'El Jadida à dix minutes de la pause. En seconde période, le club du Nord a repris l'avantage grâce à un but de Lakhal qui signe un doublé lors de cette rencontre. Suite à ce résultat, le Moghreb de Tétouan est troisième du classement avec un total de 18 points. Pour sa part, le Difaâ stagne à la quatrième place avec 15 points. Il convient de rappeler qu’hormis le derby, la journée de dimanche devait connaître la programmation de deux autres rencontres comptant pour cette dixième manche, à savoir RCAZIRT, HUSA-RCOZ, alors que le match RBM-MCO est prévu lundi à partir de 15 heures au stade municipal d’Oued Zem.