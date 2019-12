La RSB et le HUSA accrochés

26/12/2019 T.R

Raja-FUS avancé d’un jour

La Renaissance de Berkane et le Youssoufia de Berrechid ont fait match nul (1-1), en match retard comptant pour la huitième journée de la Botola Pro D1, disputé mercredi soir au stade municipal de Berkane. L'ouverture du score est intervenue à la 56è minute de jeu par le biais de l'attaquant du Youssoufia Mouhcine Naciri. Alors que la rencontre se dirigeait vers une victoire du club de Berrechid, Djibril Ouattara a arraché le nul lors du temps additionnel. Au terme de cette rencontre, la Renaissance de Berkane reste leader du classement avec 21 points, tandis que leYoussoufia deBerrechid stagne à la quinzième position avec un total de 8 points. Dans l’autre match, le Hassania d'Agadirs’est contenté d’une issue de parité (1-1) devant la Renaissance de Zemamra, en match retard comptant pour la cinquième journée, disputé mercredi au Grand stade d'Agadir. Il a fallu attendre la seconde période pour voirla première réalisation de la rencontre, signée Abdelali El Khanboubi (50è) en faveur du club soussi, une joie qui a été de courte durée puisque les visiteurs vontrecoller au score cinq minutes plus tard, grâce à Imad Atfallah. A l’issue de cette rencontre, le Hassania occupe la 12è position du classement avec un total de 9 points, aux côtés de l'Olympic de Safi et de l'Ittihad de Tanger, tandis que la Renaissance de Zemamra se positionne à la huitième place avec 12 points. Par ailleurs, il y a lieu de signaler que lematch en retard comptant pour la 8ème journée entre le Raja et le FUS, prévu initialement le mardi 31 décembre a été avancé d’un jour au lundi 30 à partir de 15 heures auComplexe sportif MohammedVdeCasablanca. Pour ce qui est du championnat Pro 1, la 11ème journée s’étalera de samedi à mercredi prochains et sera tronquée de trois confrontations, à savoir FUS-HUSA, IRT-Raja et RSB-RBM, et ce, en raison de l’engagement duRaja enLigue des champions, du RSB et du HUSA en Coupe de la Confédération. Ainsi, samedi, le DHJ jouera l’OCS (15h00), alors que dimanche l’OCK et le CAYB accueilleront respectivement l’ASFAR (15h00) et le RCOZ (17h00). Lundi, le MCO affrontera laRCAZ(19h00) etmercredi, le WAC sera à l’épreuve du MAT (19h00).