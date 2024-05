La RSB en quête d’une troisième étoile continentale au Caire

18/05/2024

La Renaissance de Berkane croisera le fer, ce dimanche à partir de 18 heures au stade international du Caire, avec l’équipe égyptienne du Zamalek pour le compte de la finale retour de la Coupe de la Confédération CAF.



Les Berkanis aborderont ce match avec un léger avantage, une victoire étriquée à l’aller par 2 buts à 1. Le retour, face à des Cairotes qui seront poussés par leurs supporteurs devant être présents en masse, ne sera pas une mince affaire. Les protégés de Mouiine Chaâbani sont conscients de l’âpreté de la tâche mais restent outillés de tous les atouts, l’expérience en premier, pour décrocher le résultat escompté, synonyme d’une troisième consécration en C2 continentale.



L’équipe qui s’est déplacée jeudi au Caire à bord d’un vol spécial, aura à peaufiner les réglages sur place, en exploitant trois séances d’entraînement dont celle de samedi devant se dérouler au stade du Caire.

Excepté l’absence d’Omar El Arjoun, la RSB devrait aligner son équipe-type face à une formation cairote qui devra faire sans son stratagème Chikabala mais qui reste tout de même dangereuse.



Le moral étant au beau fixe, d’autant plus qu’une conséquente prime a été promise par le bureau dirigeant aux joueurs berkanis, ces derniers savent bien ce qu’ils doivent faire : ramener un trophée qui leur a fui devant ce même Zamalek lors de l’édition de 2019, sachant qu’ils ont gagné cette Coupe en 2020 et 2022 aux dépens respectivement des clubs égyptien de Pyramids et sud-africain d’Orlando.



Sans oublier que ce concours continental réussit fort bien aux équipes marocaines qui l’ont déjà remporté à sept reprises, grâce à l’ASFAR en 2005, au FUS en 2010, au MAS en 2011, au Raja en 2018 et 2021 et à la RSB, comme précité, en 2020 et 2022.



Il y a lieu de souligner que la CAF a désigné pour cette finale retour un trio d’arbitrage sénégalais, conduit par Issa Sy qui sera secondé par ses compatriotes Gabriel Camara et Nouha Bangoura. Le Somalien Abdulkadir Artan a été retenu comme quatrième referee, au moment où la VAR sera assurée par le Gabonais Pierre Atcho, assisté par Maria Rivet de l'Ile Maurice et Khalil Hassani de Tunisie.



Si la page de l’édition 2024 de la Coupe de la Confédération sera tournée ce dimanche, celle de la finale de la Ligue des champions d’Afrique sera ouverte, ce samedi à 20h00 au stade Radès, par la programmation du premier acte entre l’Espérance de Tunis et Al Ahly d’Egypte.



Une belle affiche qui réunit deux grosses pointures du football africain. Le National du Caire a disputé 14 finales avec à la clé dix titres, tandis que les Tunisois comptent 8 finales et quatre étoiles.



M.Bouarab