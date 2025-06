La RSB en quart de finale de la Coupe du Trône

La Renaissance de Berkane s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Trône 2023-2024 de football, en s’imposant sur la pelouse du Kawkab de Marrakech par 3 buts à 0, dimanche lors du dernier match des huitièmes de finale.



La RSB, en quête d’un triplé historique après avoir glané les titres du championnat national et de la Coupe de la CAF, s’est imposée grâce à Youssef Mehri, auteur d’un doublé (3e, 22e) et Issoufou Dayo (78e).



En quarts de finale, les Orange affrontent l’AS FAR, qui s’est qualifiée en battant la Renaissance Zemamra sur le score de 3 buts à 0, le 21 mai à Kénitra.



Le match des huitièmes de finale contre le KACM, promu en première division cette année, était reporté en raison de l’engagement de la RSB en Coupe de la CAF.