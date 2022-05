La RSB en finale de la Coupe de la CAF

17/05/2022

La Renaissance sportive de Berkane (RSB) a validé son ticket pour la finale de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), en battant par 4 buts à 1 l'équipe congolaise du TP Mazembe en demifinale retour, disputée dimanche soir sur la pelouse du stade municipal de Berkane. Les Oranges ont ainsi surmonté leur défaite par 1 but à 0 du match aller, signant pour l’occasion une nouvelle remontada après celle réussie en quarts de finale face aux Egyptiens d’Al Masry Port-Saïd (défaite 1-2 en aller, victoire 1-0 en retour à Berkane). Les Oranges ont bien entamé leur match avec un but de Bakr El Hilali à la 10ème minute de jeu, mais les Congolais ont égalisé une minute après par Philippes Beni Kinzumbi, profitant d’une erreur de couverture de la défense berkanie. Loin d’être découragés, les joueurs de la RSB ont continué à aller de l’avant et multiplié les tentatives pour atteindre les buts congolais, pendant que leurs adversaires procédaient par contreattaques. L’expulsion du défenseur Tandi Muampe à la 63ème minute, après avoir été sanctionné d’un deuxième carton jaune, a déséquilibré le TP Mazembe et renforcé la détermination des Berkanis à marquer, chose qui sera faite grâce à un coup de tête de Larbi Naji (79è) sur coup franc. A la 87ème minute, l’arbitre sénégalais Maguette Ndiaye siffle un penalty en faveur de la RSB après recours à la VAR. Youssef El Fahli marque ainsi le troisième but du collectif orange, suffisant pour garantir la qualification. Dans les derniers souffles du match (90è+6), les locaux mènent une contre-attaque rapide et profitent de la mauvaise sortie du gardien Siadi Ngusia Baggio. El Fahli signe son 2ème but de la soirée et permet à son équipe de l’emporter. En finale, la RSB sera opposée à la formation sud-africaine d'Orlando Pirates, qui a éliminé les Libyens d'Al Ahli (aller 2-0, retour 0-1). Le club orange jouera la 3ème finale de Coupe de la CAF de son histoire, après celle perdue en 2019 face au Zamalek et une autre remportée en 2020 aux dépens d’une autre équipe égyptienne, Pyramids FC.