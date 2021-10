La RSB confirme L’ASFAR s ’ emmêle les pinceaux

Coupe de la Confédération

17/10/2021

Fortunes diverses pour la RSB et l’ASFAR au terme des matches aller du second tour préliminaire de la Coupe de la Confédération CAF, disputés samedi. Les Berkanis ont honoré leur standing en ramenant la victoire d’un déplacement à Monastir au détriment des Tunisiens de l’US. Ben Guerdane (1-0), alors que les Militaires ont été doublés à la maison, défaits par les Algériens de la Jeunesse Sportive de Kabylie, également sur la courte marque de 1 but à 0.



Bonne opération donc pour la Renaissance de Berkane, club abonné de l’épreuve, comptant déjà à son palmarès un titre et une finale de la C2. Après avoir été exempts du tour de chauffe, les poulains de Florent Ibenge avaient à en découdre avec cette formation de Ben Guerdane, troisième du championnat tunisien la saison écoulée derrière l’Espérance et l’Etoile du Sahel.



Que ce soit sur le papier ou sur la pelouse, il n’y a pas photo et la RSB n’a pas tardé à débloquer la situation dès la 9ème minute de jeu par l’entremise de Youssef Fahli qui, lui aussi, connaît bien ce concours après l’avoir disputé sous les couleurs du Hassania d’Agadir. Une petite avance que les Berkanis, grâce à leur expérience, ont pu préserver pour réussir ce joli coup qui leur permettra d’aborder le match retour à domicile le 24 courant dans de parfaites dispositions.



Si, comme précité, l’entame de la compétition a été bien négociée par la Renaissance de Berkane, ce n’est point le cas pour le club de l’AS FAR qui s’est incliné devant la JSK par 1 à 0, but signé contre son camp par l’infortuné Mohamed Moufid à la 20ème minute. L’ASFAR, qui retrouve le tournoi africain après une absence qui a duré sept saisons, a essayé de manœuvrer, mais ses assauts n’étaient pas en mesure d’inquiéter outre mesure une arrière-garde kabyle qui a bien tenu le coup. Les partenaires d’El Khaloui ont réclamé à deux reprises un penalty suite à des actions douteuses mais en vain vu l’absence de la VAR.



Bref, l’ASFAR, qui avait sorti au premier tour préliminaire la modeste formation béninoise de Buffles, sera appelée au match retour à jouer son va tout dans l’espoir de renverser la donne si elle veut poursuivre l’aventure continentale. Sinon, ça sera le petit tour et puis s’en va, ce qui sera difficile à digérer pour son public qui a attendu trop longtemps afin de voir son équipe retrouver la scène africaine.



Il convient de rappeler que les deux représentants du football national en Ligue des champions (match aller du 2ème tour préliminaire) devaient faire leur entrée en lice hier : le WAC à Accra pour défier la fomation ghanéenne de Hearts of Oaak, tandis que le Raja devait se produire à Marrakech pour donner la réplique à son hôte libérien de LPRS.Oilers.



Mohamed Bouarab