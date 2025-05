La RSB accrochée par le DHJ WAC-ASFAR en tête d’affiche

03/05/2025

La Renaissance sportive de Berkane, championne du Maroc, a fait match nul à domicile (1-1) face au Difaâ El Jadida lors d’un match comptant pour la mise à jour de la 27ème journée de la Botola Pro D1 "Inwi", disputé jeudi soir.



Les locaux ont ouvert le score par Baba Bello à la 39ème minute de jeu, avant que le DHJ n'égalise à la 67ème minute par Omar Arjoune.

Après ce nul, le DHJ rejoint l'Olympic de Safi à la 8-ème place avec 39 points. La RSB, sacrée prématurément championne du Maroc, porte son actif à 61 unités.



Par ailleurs, la Botola Pro D1 se poursuit ce week-end pour le compte de la 28ème journée rehaussée par le choc WAC-ASFAR. Ça sera le match de la dernière chance pour les Rouges devant leur public au Complexe sportif Mohammed V s’ils veulent encore entretenir l’espoir de décrocher la deuxième place du classement qualificative à la prochaine édition de la Ligue des champions. Pour ce faire, la mission se veut des plus claires gagner cette partie et espérer un couac des Militaires lors de l’une de leurs deux dernières sorties.



Cette confrontation est prévue ce samedi à partir de 20 heures et elle promet d’être crânement disputée.

Cette manche se poursuivra dimanche avec des matches en simultanée à partir de 20 heures où l’attention sera surtout focalisée sur les rencontres des mal classés qui cherchent à fuir la deuxième place de relégable et celles de barragistes.



Programme



Samedi à 20h00

WAC-ASFAR



Dimanche à 20h00

HUSA-OCS

SCCM-IRT

CODM-RSB

DHJ-FUS

MAS-JSS

MAT-RCAZ

UTS-Raja



Championnat D2

26ème journée



Samedi à 16h00

CAK-OCK

CJBG-RAC

OD-WAF

RCOZ-JSM

SM-RBM

USMO-MCO

CAYB-USYM