La RSB à l’épreuve d’Abu Salim AS

Quarts de finale aller de la Coupe de la CAF

29/03/2024

La Renaissance de Berkane affrontera, ce dimanche à partir de 19 heures aux Martyrs of February Stadium à Benghazi, l’équipe libyenne d’Abu Salim AS, et ce pour le compte des quarts de finale de la Coupe de la CAF.



Sur le papier, l’adversaire, 7ème du classement du groupe B du championnat local, reste dans les cordes de l’équipe berkanie, abonnée de la C2 continentale avec deux titres dans l’escarcelle. Mais la vigilance doit toutefois être de mise dans la mesure où la formation d’Abu Salim est parvenue à s’en tirer à bon compte lors de la phase de poules en terminant deuxième derrière le Zamalek d’Egypte.



Quant à la RSB, coachée par le Tunisien Mouine Chaâbani, les choses sérieuses ne font que commencer avec l’entame de la phase d’élimination directe après avoir dominé le tour des groupes, en étant leader avec un cumul de 16 points.



Les partenaires de Mourabit sont tenus de bien négocier ce cap en vue de négocier la seconde manche à domicile les 5 et 6 avril prochain dans de bonnes dispositions.

A noter que la CAF vient d’arrêter les dates des finales de la Ligue des confédération au titre de la saison sportive 2023/2024.



Ces finales se joueront en double confrontation aller et retour. Pour la Ligue des champions, le match aller est prévu le 18 mai, tandis que le retour aura lieu le 25 dudit mois.

Quant à la Coupe de la Confédération, la finale aller se jouera le 12 mai, et celle retour se déroulera la 19 du même mois.



M.B

Programme

Ligue des champions

Samedi 30 mars

13h00 GMT : TP Mazembe - Atletico Petroleos

18h00 GMT : Young Africans - Mamelodi Sundowns

21h00 GMT : Espérance - Asec Mimosas

NB : Simba SC-Al Ahly SC devait avoir lieu vendredi.



Coupe de la CAF

Dimanche 31 mars

16h00 GMT : Rivers United FC - USM Alger

17h00 GMT : Stade Malien - Dreams FC

19h00 GMT : Abu Salim SC - RS Berkane

19h00 GMT : Future FC - Zamalek SC.