La RSB à l’assaut du Zamalek

Finale de la Coupe de la CAF

10/05/2024

La RSB croisera le fer, ce dimanche à partir de 20 heures au stade municipal de Berkane, avec l’équipe égyptienne du Zamalek pour le compte de la finale aller de la Coupe de la Confédération CAF.



Un ultime acte qui s’annonce sous de bons auspices entre deux formations, des habituées de la C2 continentale, dont le dernier face-à-face remonte à la finale de cette épreuve en 2019, remportée d’ailleurs par le club cairote.



Une première manche que les Berkanis, qualifiés en finale sur tapis vert au détriment de l’USM Alger, sont tenus de bien négocier en vue de préserver leurs chances intactes au match retour prévu le 19 courant au stade du Caire.



La mission est bien loin d’être une simple sinécure, si l’on tient compte que l’équipe berkanie devra faire sans certains de ses cadres dont le plus en vue reste Omar El Arjoun suspendu. Des forfaits que l’on espère ne perturberont pas pour autant les desseins tactiques du coach Mouiine Chaâbani qui a indiqué que ses poulains doivent être vigilants et réussir le résultat qui leur permettra d’aborder le match retour dans de bonnes dispositions.



Il convient de signaler en dernier lieu que cette confrontation sera sifflée par un trio d’arbitrage kényan, conduit par Peter Waweru Kamaku, secondé par ses compatriotes Gilbert Cheruiyot et Stephen Elezar Onyango. La CAF a désigné le Burundais Pacific Ndahabonimana, comme quatrième arbitre, alors que le Tunisien Hicham Quirat sera à la VAR.



M.B