La RN n°16 reliant Jebha et Al Hoceima coupée au niveau de la commune de Mtioua à cause d’un glissement de Terrain

29/01/2025

La route Nationale n°16 reliant Jebha et Al Hoceima est coupée au niveau de la commune de Mtioua relevant de la province de Chefchaouen, et ce, à cause d’un glissement de Terrain, a annoncé le ministère de l’équipement et de l’eau dans un communiqué.



La déviation est possible via la route régionale n°412 reliant Jebha et Ouaouzgane du côté d’Al Hoceima, la route Nationale n° 2 reliant Issaguen et Bab Berred et la route provinciale n° 4113 reliant Tamorrot et Jebha du côté de Chefchaouene, précise le communiqué.



Et de conclure que le Centre de permanence de la Direction Générale des Routes reste joignable sur le numéro téléphonique : 05 37 71 17 17 pour plus d’informations.