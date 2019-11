La RCAZ s’offre le RCOZ, le RBM et le FUS se neutralisent

03/11/2019 Libé

La Renaissance de Zemamra s'est imposée à domicile (2-0) face au Rapide Oued Zem, en match comptant pour la sixième journée du Botola Pro D1 de football, disputé vendredi soir au stade Ahmed Chokri à Zemamra. L'ouverture du score est intervenue à la 15è minute de jeu sur un but du Gabonais Abdou Djamilou Atchabao avant que son coéquipier Brahim El Bahri ne double la mise à la 76è minute offrant aux siens les trois points de la victoire. A l'issue de cette rencontre, la Renaissance de Zemamra se hisse provisoirement à la deuxième position avec un total de 7 points ex aequo avec le Wydad Athletic Club, l'AS FAR, et le Mouloudia de Oujda. Pour sa part, le Rapide Oued Zem stagne à la cinquième position avec 4 points aux côtés du Raja de Casablanca, la Renaissance de Berkane et l'Olympic de Safi. Par ailleurs, le Raja de Béni Mellal et le Fath Union Splors d’ort de Rabat se sont neutralisés (2-2), lors d’un match disputé samedi au stade municipal de Oued Zem. Dès la 4è minute de jeu, les hommes de Mourad Falah ont ouvert le score par le biais de Nabil Jaadi sur un penalty avant que Youssef Belammari n'égalise pour le club de la capitale à la 33ème minute. En seconde période, Abdeslam Benjelloun a redonné l'avantage (61è) au club mellali mais 4 minutes avant la fin de la rencontre, les hommes de Walid Regragui ont remis les pendules à l'heure grâce à un but de Mehdi El Bassel. A l'issue de cette rencontre, le FUS de Rabat se hisse provisoirement à la troisième position avec un total de 6 points ex æquo avec l’Olympique de Khouribga, tandis que le Raja de Béni Mellal se positionne à la septième place avec un point aux côtés du Hassania d'Agadir et du Youssoufia de Berrechid. A noter que cette sixième journée devra se poursuivre, ce soir à partir de 19 heures au stade d’Honneur à Oujda, par la rencontre qui opposera le MCO au CAYB Quant à la rencontre qui mettra aux prises le MAT, leader, avec l’OCS, elle aura lieu ce mercredi à 15 heures au stade Saniet Rmel à Tétouan. Les matches OCK-WAC, RCA-HUSA et RSB-IRT ont été reportés.

Examen des dossiers relatifs à l'adoption des statuts des associations sportives

La création d'une commission chargée de statuer sur les dossiers des clubs vise l'examen juridique et technique des dossiers relatifs à l'adoption desstatuts des associationssportives et à leur accorder l'accréditation, a indiqué vendredi le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports. Dans une mise au point en réponse à desinformations diffusées par certains médias alléguant une infraction de la loi à travers la création de cette commission, le ministère a souligné qu'après analyse des dossiers sus-mentionnés, un ensemble de problématiques ont été relevées, ce qui a nécessité la création de la commission concernée selon une formule purement administrative visant à mettre en synergie les efforts de toutes les unités administratives afin d’accélérer le processus d'adoption des statuts des associations sportives et de leur accréditation dans les délais légaux. La même source rappelle que la décision d'adopter les statuts des associationssportives et de leur accorder une accréditation relève des prérogatives de l'autorité gouvernementale en charge du sport en vertu de l'article 1 du décret n° 2.10.628 portant application de la loi 30.09 relative à l'éducation physique et aux sports qui permet au ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports de ratifier les statuts des associations sportives, en tenant compte des articles 9 et 11 de la loi n° 30.09. Partant de ce constat, il n'existe aucun obstacle d'ordre juridique empêchant la constitution de cette commission, tant que l'objectif final est le traitement des dossiers et le respect des délais légaux.