La RAM lance une nouvelle liaison Casablanca-Boston

08/02/2019

La Royal Air Maroc (RAM) lance, à compter du 22 juin, une nouvelle ligne aérienne directe reliant Casablanca et Boston, à raison de trois fréquences par semaine (lundi, jeudi et samedi), indique la compagnie aérienne nationale dans un communiqué.

Opérés par des Boeing 787 Dreamliner, les vols seront programmés au départ de Casablanca à 17H00 (heure locale) pour une arrivée à Boston à 19H25 (heure locale), tandis que les vols retour quitteront Boston à 21H10 (heure locale) pour atterrir à Casablanca à 08H45 (j+1), précise la même source.

Cette nouvelle ligne vient renforcer le réseau de la compagnie en Amérique, notamment avec l’ouverture de la ligne Casablanca-Miami prévue en avril 2019, selon la RAM.

Boston sera la quatrième ville desservie en direct par Royal Air Maroc aux Etats-Unis, après New York, Washington et Miami. De même, cette nouvelle liaison portera à sept le nombre des lignes directes opérées par la compagnie outre-Atlantique, relève le communiqué, notant que la compagnie dessert également Montréal, Sao Paolo, et Rio de Janeiro.

Royal Air Maroc lancera très prochainement la commercialisation des vols Casablanca- Boston sur le portail "royalairmaroc.com" ainsi qu’à travers les centres d’appels de la compagnie, le réseau des agences de voyages et autres supports internet de réservation.

La compagnie nationale poursuit la consolidation du large réseau de ses destinations internationales accessibles depuis le hub de Casablanca. Invitée à intégrer la prestigieuse alliance aérienne internationale Oneworld, la RAM consolide ainsi sa stratégie visant à renforcer davantage la position du Royaume et de la compagnie nationale en tant que leader sur le continent.