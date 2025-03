La «Place des artistes d’Essaouira» a désormais son association

07/03/2025

La Maison des jeunes d’Essaouira a abrité récemment l'Assemblée générale constitutive de l'Association « La Place des artistes d’Essaouira ». Au cours de cette assemblée, l’acteur, comédien et musicien El Mostafa Khalili a été élu à l'unanimité président de l'Association.



Cette assemblée constitutive a été tenue en hommage aux symboles de cet endroit mythique, faisant partie intégrante du patrimoine immatériel de la Cité des Alizés. De Boujemaa Lakhdar, figure emblématique de l’art contemporain à Tayeb Seddiki, le célèbre dramaturge, metteur en scène, calligraphe et écrivain, en passant par Abderrahmane Paco, maâlem gnaoui et membre du groupe légendaire Nass El Ghiwane, Hassan Cheikh, grand artiste-peintre, symbole de la plasticité made in Essaouira, ainsi que le grand sculpteur Seddik Seddiki et l’artiste-peintre Abdelkader Bentajer. La Place des artistes d’Essaouira a toujours été la Mecque de toutes les expressions artistiques et fait partie de la mémoire de la ville et du paysage culturel et artistique national. Aujourd’hui, cet endroit mérite une reconnaissance et un hommage vibrants.



C’est dans cet esprit que l’Association la Place des artistes est née. Elle a été créée avec l’ambition de réunir les bénéficiaires des galeries de la place des artistes autour d’un projet fondateur qui consiste à redonner vie et relooker cet endroit historique, faisant partie intégrante du patrimoine de la Cité des Alizés. «Nous ambitionnons de créer une communauté culturelle et intellectuelle élargie avec les membres de familles des piliers de cet espace culturel. Elle se veut un soutien amical, usant de la diversité de compétences de ses adhérents pour en promouvoir la mémoire, le patrimoine et les créations artistiques de ses membres», indique à ce propos le président de l’Association, El Mostafa Khalili.



Selon lui, il est question aussi de fortifier et valoriser cet espace culturel et artistique afin d'être à la hauteur de ses objectifs escomptés et de promouvoir et faire circuler la production créative des bénéficiaires des galeries et de leurs réseaux. «Nous cherchons aussi à mettre en avant la communication transartistique et transculturelle et à établir des partenariats avec tous les acteurs concernés aux niveaux local, national et international», poursuit-il.



Lors de cette assemblée générale constitutive, on a procédé à la composition du bureau exécutif. El Mostafa Khalili a été élu à l'unanimité président de l'association. L’assemblée générale lui a donné mandat pour nommer les autres membres conformément aux dispositions de l'article 8 du statut.



Envisagée comme un réseau, l’Association cherche en outre à favoriser les synergies, les échanges et l’entraide entre ses adhérents, ainsi que d’informer de leurs recherches et de leurs carrières. D’abord, «nous comptons commencer par la réhabilitation et la rénovation des galeries de la place. Ensuite, nous allons élaborer un programme annuel d’activités dans plusieurs domaines culturels et artistiques tels que les arts plastiques, le théâtre, la musique, l’édition et le livre…L’Association vise à organiser des évènements artistiques et culturels en propre ou en lien avec d’autres institutions et associations sur les plans national et international», conclut-il.



Ayoub Akil

Membres du bureau exécutif de l’Association :



Président : El Mostafa Khalili (musicien, acteur et comédien)

Vice-président : Abderrahmane Rochd (artiste-peintre)

Secrétaire général: Essaid Cheikh (professeur, acteur associatif et frère de l’artiste plasticien Hassan Cheikh)

Secrétaire général adjoint : Abdelkébir Joui (artiste-peintre)

Trésorière : Nejma Samya Sosna (entrepreneuse et social Media manager, fille de l’artiste plasticienne Saadia Bairou)

Trésorière adjointe: Latifa Boumzzough (artiste, veuve de l’artiste sculpteur Seddik Seddiki)

Conseillers : Hajjouba Moumad (artiste-peintre, veuve du pionnier de l’art Boujemaa Lakhdar), Amina Ahmini (artiste, veuve du grand dramaturge et metteur en scène Tayeb Seddiki), Abderrahmane Didouh (artiste-peintre), Younes Kirouch (musicien et fils du grand Maalem Gnaoui et membre du groupe mythique Nass El Ghiwane, Abderrahmane Paco), Said Bentajer (artiste-peintre, fils de l’artiste-peintre Abdelkader Bentajer), Fouzia El Moufadal (artiste-peintre) et Hind Ennaira (maalema gnaouia, musicienne).