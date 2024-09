La Papouasie-Nouvelle-Guinée réaffirme son soutien à la souveraineté du Maroc et au plan d’autonomie

26/09/2024

La Papouasie-Nouvelle-Guinée a réaffirmé, mercredi, son soutien à la souveraineté du Maroc sur son Sahara et au plan d’autonomie présenté par le Royaume pour clore définitivement ce différend régional.



En marge de la 79ème session de l’Assemblée générale des Nations unies, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a eu, ce mercredi à New York, un entretien avec son homologue de Papouasie-Nouvelle-Guinée.



Cette entrevue a été l'occasion de passer en revue l'état des relations bilatérales excellentes entre les deux pays et de souligner l'importance de les renforcer davantage.



A cette occasion, M. Bourita a indiqué que malgré l'éloignement géographique, les relations du Maroc avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée et d'autres pays insulaires du Pacifique figurent au coeur de la politique de coopération Sud-Sud du Royaume, conformément aux Hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



Relevant que le Maroc est un partenaire “fiable” de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le ministre a réitéré l'engagement du Royaume à continuer de soutenir les efforts de ce pays pour réaliser les aspirations de développement socio-économique de sa population.

Les deux ministres ont réaffirmé l’attachement de leurs pays respectifs au respect de l’intégrité territoriale et de la souveraineté des Etats ainsi qu’aux valeurs du dialogue pour la résolution pacifique des différends.



A cet égard, M. Tkatchenko a réitéré le soutien de son pays à la souveraineté du Royaume sur son Sahara et au plan d’autonomie, comme seule et unique solution à ce différend régional.



Il a également salué le développement socio-économique dans les provinces du Sud à la faveur du nouveau modèle de développement lancé par SM le Roi Mohammed VI en 2015.

Le ministre a, en outre, réitéré le soutien de la Papouasie-Nouvelle-Guinée aux efforts du Secrétaire général de l’ONU et de son envoyé personnel pour le Sahara afin de parvenir à une solution politique réaliste, pragmatique et durable basée sur le compromis, conformément aux paramètres définis par les résolutions du Conseil de sécurité adoptées depuis 2007, notamment la résolution 2703.



MM. Bourita et Tkatchenko ont convenu de poursuivre et de renforcer davantage leur coopération et leur coordination au sein des organisations internationales et des forums multilatéraux et se sont engagés à se soutenir mutuellement sur les questions inscrites à l’agenda mondial, notamment celles liées au changement climatique et à l’élévation du niveau de la mer.