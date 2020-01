La Mongolie ferme sa frontière terrestre avec la Chine

28/01/2020

La Mongolie, qui partage une longue frontière avec la Chine, a décidé de fermer les points de passages routiers avec ce pays afin d'éviter une contamination par le nouveau coronavirus.

Oulan-Bator devient ainsi le premier pays voisin de la Chine à fermer sa frontière avec Pékin, même si les liaisons ferroviaires et aériennes sont toujours ouvertes.

Le vice-Premier ministre mongol Enkhtuvishin Ulziisaikhan a en outre annoncé dimanche que le pays fermait ses écoles et universités jusqu'au 2 mars.

La Mongolie n'a pour l'heure enregistré aucun cas de contamination par l'épidémie de pneumonie virale qui a infecté plus de 2.700 personnes en Chine, dont 80 mortellement depuis décembre.

Une dizaine de pays ont également été touchés.

Mais le Premier ministre mongol a expliqué avoir pris cette décision après l'apparition de cas confirmés en Mongolie-intérieure, une région chinoise frontalière de la Mongolie.

"Les manifestations publiques sont interdites", a ajouté le chef du gouvernement, précisant que les événements sportifs devraient être annulés et les salles de jeux rester fermées.