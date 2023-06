La Mission de l'ONU remercie le Maroc

Compromis sur les lois électorales en Libye

09/06/2023

La Mission d'appui des Nations unies en Libye (MANUL) a remercié, mercredi, le Maroc pour avoir accueilli à Bouznika (du 22 mai au 6 juin) la réunion de la Commission mixte libyenne "6+6", qui a abouti à un compromis au sujet des lois régissant les élections présidentielle et parlementaires prévues en fin d’année dans le pays.



Dans un communiqué, la Mission a dit apprécier les efforts déployés par la Commission 6+6 chargée par la Chambre des représentants et le Conseil d'Etat libyens de préparer les lois électorales, tout en remerciant le gouvernement du Royaume du Maroc d’avoir accueilli la Commission.



La MANUL a, par ailleurs, dit prendre note du résultat du travail de la Commission 6+6 à Bouznika, en reconnaissant que des "éléments importants des lois électorales et des questions connexes nécessitent l'adhésion et le soutien d'un large éventail d'institutions libyennes, de représentants de la société civile, y compris des femmes et des jeunes, et d'acteurs politiques et de sécurité, pour permettre la tenue d'élections inclusives, crédibles et réussies".



A ce titre, la Mission a souligné qu’elle continuerait de travailler avec toutes les institutions libyennes compétentes, y compris le Conseil présidentiel, pour faciliter un processus entre tous les acteurs "afin d'aborder les éléments contestés du cadre électoral, obtenir l'accord politique nécessaire sur la voie des élections et permettre des règles de jeu équitables pour tous les candidats".



Dans ce cadre, la MANUL appelle tous les acteurs libyens à s'engager, dans un esprit de compromis, à régler toutes les questions en suspens et à créer un environnement plus sûr et plus propice à la tenue d'élections en 2023, tout en réaffirmant, conformément à son mandat, son attachement à la tenue d'élections "transparentes, inclusives et crédibles pour permettre au peuple libyen de choisir librement ses représentants et renouveler la légitimité des institutions du pays".



Plus tôt dans la journée, les Nations unies, par la voix du porte-parole du Secrétaire général, Stéphane Dujarric, ont exprimé leurs remerciements au Maroc pour ses efforts de facilitation visant à parvenir à des compromis sur les lois électorales entre les parties libyennes.



L’accord définitif au sujet de ces lois sera débattu dans les prochains jours en présence des présidents de la Chambre des représentants et du conseil d’Etat libyens, avait indiqué Jalal Shwehdi, membre de la Chambre des représentants, lors de la séance de clôture des travaux de la commission 6+6, à laquelle ont pris part Omar Abu Lifa, membre du Haut conseil d’Etat et Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger.



Le Maroc poursuit ses efforts en vue de trouver une solution définitive à la crise libyenne de sorte à garantir l’unité, la stabilité et le progrès de la Libye, en soutenant ses actions visant à organiser des élections dans un cadre global, inclusif et pragmatique.



La réunion de Bouznika s’inscrit dans le prolongement de la série de rencontres qu’abrite le Royaume, réunissant les différentes parties libyennes en vue d’approfondir le dialogue sur les voies et moyens à même de mener au règlement de la crise dans ce pays, suivant une approche qui fournit l’espace idoine pour le dialogue et la concertation constructive.



Ces réunions avaient donné lieu à d’importants accords favorables au processus de règlement, à leur tête l’accord de Skhirat (2015), l’accord entre le président de la Chambre des représentants, Akila Saleh, et le président du Haut Conseil d’Etat libyen, Khalid El Machri en octobre 2022 sur la mise en œuvre des résultats du processus de Bouznika concernant les postes de souveraineté et l’unification du pouvoir exécutif.



Le Maroc considère que le règlement de la question de la légitimité en Libye ne peut avoir lieu qu’à travers des élections présidentielle et législatives qui permettront au peuple libyen de choisir à qui confier le pouvoir de la gouvernance politique dans le pays.