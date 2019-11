La Mauritanie, un premier cap à franchir pour le Onze national

Les cas Harit, Hamdallah et Belhanda décortiqués par Vahid Halhilodzic

15/11/2019 Mohamed Bouarab

C’est ce soir à partir de 20 heures que le Onze national entamera la campagne des éliminatoires de la CAN 2021 qui se déroulera au Cameroun. L’entrée en matière sera un affrontement contre la sélection mauritanienne, match comptant pour la première journée du groupe E dont le bal a été ouvert mercredi par la rencontre qui a tourné en faveur de la sélection centrafricaine aux dépens de son homologue burundaise par 2 à 0.

Maroc-Mauritanie, voilà une confrontation qui n’obéît qu’à une seule équation : la victoire. D’ailleurs, lors de la conférence de presse d’avant-match tenue mercredi, le sélectionneur national, Vahid Halhilodzic s’est montré des plus clairs, en parlant de six points qu’il faut absolument glaner, faisant allusion aussi au deuxième match de l’EN prévu mardi prochain à Bujumbura contre le Burundi.

Il faut dire que, sur le papier, il n‘y a pas photo entre les deux protagonistes, sauf que sur le terrain, il faudrait se méfier de cet adversaire mauritanien qui ne manquera certainement pas de se dépenser à fond pour créer la vilaine surprise ou du moins regagner le bercail sans dégâts. Il s’agit d’une sélection qui aspire à changer de rang sur la scène africaine surtout après avoir participé pour la première fois de son histoire aux phases finales de la dernière Coupe d’Afrique des nations.

Depuis lundi dernier, le Onze national est à pied d’œuvre au Centre de football à Maâmora, peaufinant les ultimes réglages pour ce match qui sera sifflé par l’arbitre rwandais Louis Hakizamana, le même referee qui avait arbitré la rencontre Maroc-Namibie lors de la CAN égyptienne.

Pour sa première sortie officielle aux commandes de l’EN, Vahid Halhilodzic se dit confiant et estime que ses protégés sont capables de rendre une copie bien meilleure que les prestations produites au cours des quatre précédents matches tests. Il croit en les potentialités des internationaux retenus, aussi bien les capés que les revenants ou les néophytes, saisissant la conférence de presse en vue d’argumenter ses choix et de parler des éléments non convoqués, à commencer par le sociétaire de Schalke 04 Amine Harit.

Halhilodzic a tenu dès le départ à faire savoir qu’il n’a rien contre ce joueur et que l’équipe nationale reste ouverte à ceux qui la méritent. Pour lui, Harit, en dépit du fait d’être désigné meilleur joueur de la Bundesliga durant le mois de septembre, ne l’a pas convaincu par ses prestations lors des matches amicaux. D’autant plus que l’attitude du joueur ne plaît guère au sélectionneur qui a fait savoir que si Harit n’est pas titularisé, il préfère quitter l’équipe nationale pour rejoindre son club, un comportement que ne peut adopter un joueur professionnel.

Pour le cas d’Abderazak Hamdallah qui a annoncé sa retraite internationale, Vahid Halhilodzic a affirmé qu’il l’avait bel et bien contacté, mais celui-ci a décliné la convocation, avant que le frère du joueur ne fasse part au sélectionneur de l’intention de Hamdallah de retrouver l’EN.

L’histoire s’arrête là et c’est tant mieux pour l’équipe nationale de voir cette page tournée pour de bon, ce qui n’est pas apparemment le cas pour Younès Belhanda. Halhilodzic a indiqué que le joueur en question a des problèmes pour le moment avec son club de Galatasaray et qu’il était préférable de ne pas le convoquer.

Après le côté cour, il y a le côté jardin qui se manifeste via cette ambiance bon enfant qui règne au sein du groupe et sa détermination de réussir pleinement les éliminatoires de la CAN. Et c’est qui ressort de la déclaration de Hakim Ziyech aucunement intéressé par des trophées à titre individuel, comme le Ballon d’or, mais qui veut seulement gagner des matches avec l’équipe nationale. Même son de cloche chez l’éventuel nouveau capitaine des Lions de l’Atlas, Ghanem Saïss, qui considère, qu’après le départ de certains cadres, la relève est prête pour prendre le flambeau et qu’il est important d’entamer les éliminatoires par une bonne note.



CAN 2021 : Résultats de la 1ère journée

Mercredi

Centrafrique - Burundi 2 - 0

Malawi - Soudan du Sud 1 - 0

Namibie - Tchad 2 - 1

Guinée-Bissau - eSwatini (ex-Swaziland) 3 - 0

Cameroun - Cap-Vert 0 - 0

Nigeria - Bénin 2 - 1

Sierra Leone - Lesotho 1 - 1

Burkina Faso - Ouganda 0 - 0

Soudan - Saõ Tomé et Principe 4 - 0

Angola -Gambie 1 - 3

Sénégal - Congo 2 – 0



Programme

Vendredi

(17h00) Zimbabwe - Botswana

(17h00) Tanzanie - Guinée équatoriale

(20h00) Maroc - Mauritanie

(20h00) Tunisie - Libye