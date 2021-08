La Marine Royale porte secours à 438 candidats à la migration irrégulière en Méditerranée et en Atlantique

25/08/2021

Interception de 58 migrants subsahariens en route vers les Iles Canaries



Des unités combattantes de la Marine Royale opérant en Méditerranée et en Atlantique ont porté secours durant la période allant du 19 au 23 août 2021, à 438 candidats à la migration irrégulière à majorité des Subsahariens en plus de trois Bangladais et un Turc, en difficulté à bord de différentes embarcations de fortune, apprend-on de source militaire. Les personnes secourues ont reçu les premiers soins à bord des unités de la Marine Royale, avant d'être ramenées saines et sauves aux ports les plus proches du Royaume et remises à la Gendarmerie Royale pour procédures d’usage, ajoute-t-on de même source. Par ailleurs, les services de sécurité ont intercepté, dimanche au large de la province de Laâyoune, 58 candidats à l'immigration clandestine, dont 11 femmes, en route vers les Iles Canaries, tous originaires des pays subsahariens, a-t-on appris auprès des autorités locales. L'avortement de cette tentative d’émigration illégale intervient après la localisation par les services sécuritaires de l’embarcation pneumatique transportant ces personnes, a-t-on ajouté de même source. D’après les autorités locales, ces migrants ont été conduits, sains et saufs, par la Marine Royale au port de Laâyoune. Les services de sécurité ont intensifié ces dernières semaines les opérations de contrôle des tentatives d’émigration irrégulière dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra ayant permis l’interpellation de plusieurs candidats et le sauvetage d’embarcations à la dérive. Ces opérations s’inscrivent dans le cadre de la lutte menée par les différents services de sécurité et les autorités locales contre les réseaux d’émigration clandestine et de traite des êtres humains.