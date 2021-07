La Marine Royale porte assistance à 244 migrants irréguliers

05/07/2021

Des garde-côtes de la Marine Royale en mission de patrouilles maritimes en Atlantique Nord et en Méditerranée ont porté assistance, récemment, à plusieurs embarcations de fortune et kayaks ayant à bord un total de 244 candidats à l'émigration irrégulière à majorité des Subsahariens, apprend-on de source militaire.



Certains d'entre eux, dans un état de santé très dégradé, ont reçu les soins nécessaires à bord des unités de la Marine Royale avant d’être ramenés aux différents ports du Royaume et remis à la Gendarmerie Royale pour les procédures administratives d'usage, précise-t-on de même source.