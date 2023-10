La Marine Royale porte assistance à 234 candidats à la migration irrégulière

06/10/2023

Des éléments de la Marine Royale chargés de la surveillance du littoral ont intercepté, mercredi, au ras de la côte du village de pêche «Roc Chico» au sud du Royaume, à presque 200 km au sud-ouest de la ville de Dakhla, deux embarcations ayant à bord 234 candidats à la migration irrégulière, tous de nationalité sénégalaise, dont 3 femmes et 2 mineurs en plus d'un cadavre, a-t-on appris de source militaire.



Les deux embarcations en question avaient pris la mer, les 25 et 27 septembre 2023, respectivement à partir des côtes de Dakar et Diogo au Sénégal, à destination des Iles Canaries, a-t-on précisé de même source.



Les personnes secourues ont reçu les soins nécessaires avant d’être remises à la Gendarmerie Royale pour les procédures administratives d’usage, a indiqué la même source, ajoutant que le cadavre a été remis à la protection civile pour le transférer à la Morgue de l’Hôpital Hassan II de Dakhla.