La Mannschaft décimée par des cas de Covid

10/11/2021

Le défenseur central de la sélection allemande Niklas Süle a subi un test positif au Covid-19, et quatre autres joueurs ayant été en contact avec lui ont dû quitter le groupe mardi, dont Joshua Kimmich et Serge Gnabry, a annoncé le directeur de la Fédération allemande Oliver Bierhoff. Jamal Musiala, qui joue au Bayern Munich comme Süle, Kimmich et Gnabry, ainsi que Karim Adeyemi (RB Salzbourg) ont également été contraints de repartir s'isoler chez eux. Süle est complètement vacciné avec deux injections, et ne présente aucun symptôme, a précisé Bierhoff. Neuf joueurs au total avaient rejoint le rassemblement à Wolfsburg dans le même avion que Süle. Quatre d'entre eux, dont les noms n'ont pas été donnés, ont été autorisés à rester mais devront s'isoler du reste du groupe pendant un certain temps. Déjà qualifiée pour le Mondial-2022, l'Allemagne doit affronter le Liechtenstein le 11 novembre et aller rencontrer l'Arménie trois jours plus tard. Le sélectionneur Hansi Flick a appelé mardi trois joueurs en renfort, Maximilian Arnold, Ridley Baku (tous deux de Wolfsburg) et Kevin Volland (Monaco). L'annonce de la DFB intervient alors que l'Allemagne lutte contre une recrudescence des infections au coronavirus, le taux d'incidence sur sept jours ayant atteint un nouveau record mardi. Il braque également les projecteurs sur la star du Bayern Munich, Joshua Kimmich, pour l'instant cas contact: le quotidien Bild s'interroge sur les conséquences que pourrait avoir sur sa popularité l'annonce éventuelle de sa positivité. Kimmich, pièce maîtresse de la Mannschaft, qui a porté deux fois en septembre le brassard de capitaine en l'absence de Manuel Neuer, avait suscité un vif débat dans le pays le mois dernier, justifiant son choix par des "préoccupations personnelles". La polémique avait même incité le ministre de l'Intérieur Horst Seehofer à l'interpeller directement, l'exhortant à changer d'avis car "la vaccination est la principal.