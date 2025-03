La Maison de maternité de M'semrir : Un exemple de l’engagement constant de l'INDH en faveur de la santé maternelle et infantile

18/03/2025

L’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), dans le cadre de son approche innovante et pragmatique basée sur la proximité et l’efficacité, s’engage sans faille en vue de rapprocher les établissements de santé des femmes du monde rural, et partant réduire les taux de mortalité maternelle et améliorer les indicateurs inhérents à la santé de la mère et de l’enfant.



Dans la province de Tinghir, de nombreux projets médico-sociaux ont vu le jour dans l’objectif de rapprocher les soins médicaux des citoyens, notamment en milieu rural avec un accent particulier sur la promotion de la santé de la mère et de l’enfant.



Parmi ces projets à fort impact sur la santé de la femme figure Dar Al Oumouma (Maison de la maternité) de M'semrir, mise en service en novembre 2024, dans le cadre du quatrième programme relatif à l’impulsion du capital humain des générations montantes de la 3ème phase de l’INDH.



Gérée par la Fédération Espoir pour la femme et l’enfant, cette structure à vocation médico-sociale offre des services sanitaires de proximité au profit des femmes enceintes issues des zones montagneuses et reculées de la commune de M'semrir.



Dans une déclaration à la MAP, Salma Sahal, représentante de la Division de l’action sociale à la préfecture de la province de Tinghir, a souligné que cette maison de maternité vient renforcer l’offre des établissements de santé dédiés aux femmes enceintes en milieu rural au niveau de la province de Tinghir, et ainsi permettre à cette frange de la société de bénéficier des consultations médicales, des services de santé de proximité et d’un suivi régulier assuré par le personnel médical et paramédical.



“Cette structure vise à lutter contre la mortalité maternelle et périnatale et à prodiguer les soins médicaux et les services sociaux nécessaires aux femmes rurales enceintes, avant et après l’accouchement”, a-t-elle expliqué.



Au niveau de la province, l'INDH, a-t-elle poursuivi, œuvre à promouvoir la situation de la femme à travers notamment la création et l’équipement de centres d’accueil et d’accompagnement des femmes en situation de précarité, l’acquisition d’ambulances et d’unités médicales, la promotion de la scolarisation de le fille rurale outre l’appui aux activités génératrices de revenus au profit des femmes.



Pour sa part, la présidente de la Fédération Espoir pour la femme et l’enfant, Naima Chetioui, a mis en avant le rôle indéniable de cette structure et son importance en termes d’augmentation du nombre d’accouchements dans les milieux de santé des femmes en provenance de zones lointaines.



Elle a, par ailleurs, mis l’accent sur le rôle des femmes relais communautaires qui veillent à l’orientation et à l’encadrement des femmes enceintes et à leur sensibilisation à l’importance du suivi minutieux de leur grossesse dans cette structure dédiée à cet effet, à savoir Dar Al Omouma de M'smerir.



Cette structure, visant à garantir un environnement approprié pour l’accouchement, est dotée de plusieurs dépendances dont des locaux administratifs, des chambres pour femmes enceintes dotées d’équipements médicaux modernes, une salle d’attente, une cuisine, en plus de locaux sanitaires.