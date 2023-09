La Maison de la poésie lance un appel à candidatures pour le “Prix du premier recueil”

26/09/2023

La Maison de la poésie a annoncé, samedi, l'ouverture des candidatures pour le "Prix du premier recueil", concours qui a contribué depuis sa création à la découverte de plusieurs poètes ayant enrichi la scène poétique marocaine.



Ce prix est ouvert aux jeunes poètes et poétesses marocains, âgés de 18 à 35 ans, auteurs d'un recueil de poèmes écrits en langues arabe, amazighe ou en darija, indique la Maison de la poésie dans un communiqué.



Les recueils mis en candidature pour ce prix doivent faire partie des publications de 2022 selon le certificat de dépôt légal à la Bibliothèque nationale et ne doivent pas avoir été primés auparavant, précise la même source.



Les demandes de candidature doivent être adressées à l’organe exécutif de la Maison de la poésie au Maroc, à l’adresse suivante: Maison de la poésie au Maroc (Prix du premier recueil), Direction régionale du département de la Culture, avenue Nador, près du jardin l’Hermitage, Casablanca. Chaque candidature doit comporter cinq exemplaires du recueil de poésie en version papier, le curriculum vitae de l’auteur (e) et une copie de sa carte d’identité nationale.



Le recueil gagnant se verra attribuer un prix d’une valeur de 10.000 dirhams lors de la cérémonie annuelle de la Maison de la poésie organisée à l’occasion de la Journée internationale de la poésie le 21 mars 2024, relève la même source, ajoutant que le dernier délai de réception des candidatures est fixé pour le 25 février 2024.

Bouillon

Taylor Swift



Une université australienne a annoncé un symposium sur le phénomène Taylor Swift, qui se penchera sur l'impact de la star américaine sur le genre, la littérature, l'économie et l'industrie musicale. Le "Swiftposium 2024" se tiendra du 11 au 13 février à l'Université de Melbourne avec un "large éventail de disciplines académiques" liées à l'icône pop de 33 ans. L'université a lancé cette semaine un appel à des articles académiques avant la conférence organisée avec six autres universités d'Australie et de Nouvelle-Zélande.

"Le Swiftposium est une conférence universitaire hybride permettant aux universitaires d'avoir un dialogue critique sur la popularité de Taylor Swift et ses profondes implications sur une série de questions", précise-t-elle dans un communiqué. Parmi les thèmes principaux figureront l'univers des fans de Taylor Swift, l'impact économique de ses tournées et son importance culturelle. Son approche des questions de genre, de la sexualité, du féminisme, de la propriété intellectuelle et les interprétations littéraires, seront aussi au menu de la conférence.

Taylor Swift fait une pause dans sa tournée internationale triomphale qui a débuté en mars et devrait reprendre en novembre. En attendant, elle s'apprête à débarquer sur grand écran avec un documentaire: "Taylor Swift: The Eras Tour".