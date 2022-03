La Maison de la poésie de Marrakech célèbre la poésie féminine

07/03/2022

La Maison de la poésie de Marrakech (Dar Chiir) célèbre, le 8 mars, à la Cité des arts et de la culture, à Safi, la poésie féminine à l’occasion de la Journée mondiale de la femme. Organisée sous la supervision du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, en coordination avec la Direction régionale de la culture de Marrakech-Safi, cette manifestation culturelle s’inscrit dans le cadre du programme artistique et culturel de la Maison de la poésie de Marrakech au titre de la saison 2021-2022, indique un communiqué de cette institution culturelle. Cet événement verra la participation de poétesses marocaines représentant différentes sensibilités, expériences et générations, dont Dami Omar, Fatima Maizi, Khadija Laabidi et Malaid Adnani. Lors de cet événement, la troupe des Mouachahates arabes de Safi présentera, en compagnie de l’artiste Mourad Bouriki, un spectacle artistique et de chants, dans l’objectif d’allier musique et poésie. A travers sa programmation au titre de la saison 2021-2022, la Maison de la poésie de Marrakech aspire à consacrer les valeurs sociétales de la poésie et redonner espoir dans une conjoncture difficile de l’histoire de l’humanité. Créée en septembre 2017, en vertu d’un partenariat entre le ministère de la Culture et de la Communication et le Département de la culture et de la communication de Sharjah aux Emirats Arabes Unis, la Maison de la poésie de Marrakech se donne pour mission la promotion des créations poétiques, la valorisation et la documentation de la poésie marocaine.