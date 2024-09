La Maison de la Poésie de Tétouan lance sa nouvelle saison culturelle

23/09/2024

La Maison de la Poésie de Tétouan a lancé, samedi, sa nouvelle saison culturelle 2024/2025, avec une célébration à l'École des arts et métiers nationaux, réunissant une pléiade de poètes, critiques, artistes plasticiens et passionnés de la poésie.



La rencontre inaugurale a été l'occasion d'examiner les perspectives de travail de la Maison de la poésie de Tétouan, et de discuter de toutes les propositions à même d'améliorer son action, à travers une vision participative qui englobe diverses initiatives, tout en continuant à écouter les attentes et aspirations des acteurs culturels.



S’exprimant à cette occasion, le directeur de la Maison de la poésie, Mokhlis Sghir, a indiqué que ce jour marque "la reprise d'un projet poétique contemporain et pionnier pour une institution culturelle dédiée à la poésie et aux poètes", ajoutant que la Maison de la poésie a également mis en place un programme culturel riche et varié.



"Nous consultons toujours le public de la Maison de la poésie, et nous l’impliquons dans la gestion de la maison, en écoutant ses suggestions, observations, aspirations et attentes pour cette saison poétique", a-t-il ajouté.



Lors de cet événement, plusieurs idées et propositions pour la nouvelle saison culturelle ont été présentées, parmi lesquelles l'organisation de débats poétiques et la fusion de l'art plastique avec la poésie, avec un accent mis sur l’importance d’ouvrir la Maison de la poésie aux espaces sociaux, à l’instar des orphelinats et foyers ou encore la prison locale.



De son côté, le poète marocain, Hamid Chamsdi, a exprimé, dans une déclaration à la MAP, sa joie d'assister à cet événement qui a toujours mis en avant des poètes issus de différentes régions du Royaume, notant que "la poésie a toujours été et reste un pont entre les différentes régions du Royaume".



Le poète Driss Allouch a, pour sa part, invité les créateurs marocains à s'engager dans cette expérience poétique en vue de permettre à la poésie marocaine de briller grâce à son potentiel créatif.



En plus de la poésie, la soirée a été agrémentée de mélodies et de musique avec des morceaux choisis parmi les chefs-d'œuvre du répertoire musical marocain et arabe qui ont suscité l'enthousiasme du public.