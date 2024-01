La Maison de l’IA d'Oujda apporte sa pierre à l'édifice

04/01/2024

S'alignant sur le rythme des tendances scientifiques et technologiques en vogue, l'Université Mohammed Premier (UMP) d'Oujda ne ménage aucun effort en vue de promouvoir la recherche scientifique, notamment l'Intelligence artificielle (IA) sur les plans local et continental.



Ainsi, la Maison d'Intelligence artificielle (MIA) s'affiche comme l'exemple le plus éloquent de cette dynamique à même de semer les graines de créativité et d'innovation, et permettre aux étudiants de s'ouvrir davantage sur de nouveaux horizons, certainement prometteurs.



Inaugurée en juillet 2022 au Campus du Savoir de l'UMP, la Maison de l’IA d'Oujda se veut une structure et un espace de rencontre et de partage entre les différents intervenants pour prospecter les opportunités offertes par l’IA et attirer les entreprises innovantes dans ce domaine.



Unique franchise en Afrique de la MIA des Alpes Maritimes (France), cette nouvelle structure vise à insuffler une nouvelle dynamique stimulant l'intelligence humaine, notamment au niveau de la région de l'Oriental.



Outre la MIA, d’autres projets, comme l'Institut africain de l'intelligence Artificielle (Oujda) et l’École nationale de l'ingénierie numérique, de l'IA et de la robotique (Berkane), font de l'UMP une pionnière dans ce domaine, à même de se hisser aux tout premiers rangs des universités intelligentes.



Donc, ce n'est pas un hasard si l'UMP d'Oujda a reçu, l'année dernière, le prix de la meilleure université d’Afrique dans le domaine de l'Intelligence artificielle (IA), et ce lors du Festival mondial de l’IA de Cannes (WAIFC) (9-11 février 2023).



"Cette distinction vient récompenser l'ensemble des efforts déployés par l’UMP d'Oujda dans le domaine de l'Intelligence artificielle (IA) en Afrique", dixit le président de l'Université Mohammed Premier (UMP) d'Oujda, Yassine Zarhloule.



Ce mérite met à l'honneur les efforts louables de toutes les composantes de l’UMP d'Oujda dans le domaine de l'IA, s'est-il réjoui, faisant remarquer, dans une déclaration à la MAP, que c'est un privilège pour toutes les universités marocaines en vue de donner un nouvel élan pour la recherche scientifique.



Pour ce faire, il a été procédé à l’élaboration d’un plan pour mettre en place une infrastructure adaptée à l'IA, en renforçant Internet et réseaux de serveurs, en plus de former des compétences scientifiques, et ce en droite ligne avec ce développement, a-t-il expliqué.



Récemment et pour poursuivre sur cette lancée, l'UMP d'Oujda a organisé la première édition du hackathon "Miathon'01", un événement phare dédié à innover et créer des solutions durables pour la société de demain.



Dans la foulée, trois projets innovants ont été récompensés, lors de ce hackathon (16-18 juin 2023) initié en partenariat avec l’Institut EuropIA et d’autres partenaires institutionnels. Le Hackathon, organisé sous le thème "L’Intelligence artificielle pour une société meilleure", a suscité l’engouement de 260 porteurs de projets marocains et étrangers, dont 145 ont été sélectionnés et répartis en groupes pour pitcher leurs projets.



Dans le détail, chaque équipe a été ainsi invitée durant les trois jours du hackathon, à réaliser un prototype d’une nouvelle solution dans le domaine de l’IA, et à pitcher ses projets devant un jury. En parallèle, des ateliers ont été organisés pour les élèves de 10 à 15 ans, sur l'utilisation et la programmation d'un drone, dans le but de les initier dans le domaine de l'intelligence artificielle.