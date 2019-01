La MINURSO se dote d’un nouveau poste permanent au niveau d’El Guerguarat

Afin de mieux surveiller l’application du cessez-le-feu de 1991, l’ONU a décidé d’ajouter un nouveau poste aux neuf déjà existants des deux côtés du mur de protection.

Ce nouveau poste qui sera établi de manière permanente à El Guerguarat fait passer le nombre de points de présence de la MINURSO de neuf à dix.

En plus de ses sièges de Laâyoune et Tindouf, la MINURSO disposait, en effet, de postes à Mahbes, Smara, Oum Draiga et Aouessred au nord du mur de sécurité et Bir Lahlou, Tifariti, M’Hairiz, Mijek et Aghouinit au sud de ce même mur.

La crise survenue en 2016 à Guerguarat confirme que ce nouveau poste permettra une surveillance de la zone meilleure que ne le permettaient les survols par hélicoptère.

A signaler, d’autre part, que la création de celui-ci a été également dictée par les dangers et les défis auxquels sont confrontés les éléments de la mission dans cette zone consistant à suivre de près les mouvements des deux parties et à dresser les contraventions aux accords de cessez-le-feu commises par l’une ou l’autre de ces parties et qui risquent de plonger la région toute entière dans l’inconnu.