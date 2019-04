La MGPAP loue l'appel Royal à la mise sur pied de mécanismes mutualistes et solidaires

Faire face aux risques et à la tendance exponentielle des dépenses de santé

16/04/2019

Le Conseil d'administration (CA) de la Mutuelle générale du personnel des administrations publiques (MGPAP) a salué hautement l'appel de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans le message que le Souverain a adressé aux participants aux activités célébrant la Journée mondiale de la santé au titre de l'année 2019, à adopter des «mécanismes mutualistes et solidaires permettant de faire face aux risques et à la tendance exponentielle des dépenses de santé», demandant au gouvernement de réformer de manière profonde et complète le système de santé national.

Lors de sa réunion hebdomadaire, mercredi dernier à Rabat, le bureau du CA a accueilli avec fierté cet appel de S.M le Roi, qui a demandé au gouvernement de diligenter l'adoption des textes législatifs et réglementaires sur la réforme des soins de santé primaires et à poursuivre l'élargissement de l'Assurance maladie obligatoire (AMO), tout en conférant davantage de responsabilité aux régions, dans le cadre de la régionalisation avancée et de la décentralisation administrative.

Le Conseil a également souligné la teneur du message Royal et le fort engagement à garantir la santé pour tous les citoyens et à leur faciliter l'accès à des services sanitaires de proximité de bonne qualité, l'objectif final étant de compléter le projet de couverture santé universelle et de permettre l'accès équitable aux services de santé, comme le stipule la Constitution du Royaume du Maroc.

Le bureau du Conseil a également souligné l'engagement de la MGPAP pour la mise en œuvre de la vision de S.M le Roi, en décidant, dans ce sens, de placer la vision Royale éclairée au cœur de ses programmes actuels et de ses activités futures, en l'occurrence dans le cadre de la préparation de sa prochaine Assemblée générale, qui constitue l'occasion de moderniser les visions et les mécanismes de la Mutuelle.

Par ailleurs, le bureau du Conseil a assuré que «les structures de la Mutuelle ne ménageront aucun effort pour mettre en oeuvre le système de la couverture sociale et poursuivront leurs efforts pour rapprocher et améliorer l'accès des adhérents et les ayants droit aux services sociaux et sanitaires, tout en renforçant la justice spatiale entre les bénéficiaires, dans le cadre de la concrétisation des Hautes orientations de S.M le Roi.

Le président du Conseil d'administration de la MGPAP, Abdelmoula Abdelmoumni, avait indiqué à l'ouverture de cette réunion, que le message Royal témoigne de la Haute sollicitude dont le Souverain entoure le mouvement mutualiste, réitérant la disposition de la Mutuelle à accompagner ce grand chantier Royal, en vue de mettre en oeuvre l'appel de S.M le Roi à un engagement effectif et constructif de toutes les parties prenantes dans le but de consolider la confiance des citoyens dans le système de santé, dans le cadre d'un partenariat institutionnel national et international et d'une complémentarité entre les secteurs public et privé et la société civile.