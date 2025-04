La MGPAP lance une unité sanitaire et sociale à Tan Tan

07/04/2025

La ville de Tan-Tan s’est dotée d’une unité administrative, sanitaire et sociale relevant de la Mutuelle générale du personnel des administrations publiques (MGPAP).



Inaugurée, vendredi, par le président du conseil d’administration de la MGPAP, Brahim El Othmani, en présence du gouverneur de la province de Tan-Tan, Abdallah Chater, et du directeur de ladite mutuelle, Fouad Moutaoukil, cette unité vise à rapprocher les prestations médicales et sociales des adhérents et de leurs ayants droit, ainsi que de ceux des mutuelles sœurs.



La création de cette structure s’inscrit dans le cadre d’une décision prise lors de la première session ordinaire du conseil d’administration de la MGPAP, tenue en mars 2021, visant à créer de nouvelles unités dans les différentes régions et à mobiliser les ressources humaines et logistiques nécessaires, conformément aux objectifs du plan stratégique quinquennal (2021-2025).



Cette unité administrative, sanitaire et sociale bénéficiera à plus de 6.000 adhérents de la MGPAP et leurs ayants droit, ainsi que ceux des mutuelles sœurs à Tan-Tan.



Dans une déclaration à la presse, M. El Othmani a indiqué que l’ouverture de cette unité à Tan-Tan s’inscrit dans le cadre du parachèvement d’un programme du plan stratégique quinquennal 2021-2025 visant à rapprocher les prestations médicales et sociales des adhérents de la mutuelle et d’améliorer la qualité des services offerts.



Cette initiative vient concrétiser également les décisions prises lors des assemblées générales de la MGPAP et des conseils d’administration et de leurs bureaux, tout en répondant aux orientations du gouvernement visant à renforcer l'État social, a-t-il précisé.



De même, M. El Othmani a relevé que cette unité offrira aux adhérents des provinces du Sud des prestations à la fois administratives (enregistrement et traitement des dossiers de maladie, traçabilité, etc.) et médicales (soins dentaires, consultations médicales, etc.).



L’ouverture de cette structure s’inscrit aussi dans le cadre du renforcement de la régionalisation avancée notamment dans le domaine de la mutualité, a-t-il poursuivi, évoquant dans ce sens les Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI appelant l’ensemble des institutions de l’État à s’engager dans cette voie.



Il a noté que la MGPAP est dans les phases finales de l’exécution de son plan quinquennal 2021-2025, avec un taux de performance atteignant 95 %.



Construite sur une superficie totale de 160 m², cette unité dispose d’une équipe administrative, médicale et technique composée de 10 cadres.



Elle dispense diverses prestations notamment l’accueil et l'enregistrement des dossiers de maladie, la traçabilité, la gestion des adhésions et de la couverture sociale complémentaire, la mise à jour des situations administratives, le traitement des dossiers médicaux, des soins dentaires et optiques ou encore les consultations médicales.