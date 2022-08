La Ligue du Nord remporte la Coupe du Trône de karaté

04/08/2022

La Ligue du Nord a remporté la Coupe du Trône de karaté au titre de la saison sportive 2021-2022, organisée, dimanche à Laâyoune, aux dépens de la Ligue Alboughaz.



Cet événement sportif, organisé par la Ligue régionale Laâyoune-Sakia El Hamra de karaté à l'occasion de la célébration de la Fête du Trône, a été marqué par une forte compétition lors de la phase finale entre les karatékas des deux ligues dans les disciplines du Kata et du Kumité.

La Ligue du Nord s'est imposée avec un total de 63,60 points au détriment de la Ligue Alboughaz (60,40 points).



Organisée dans la salle couverte "Al Hizam" de Laâyoune, cette édition a connu la participation de 161 karatékas représentant 23 ligues nationales. Chaque ligue était représentée par sept participants.



Cet événement qui s'est tenu sous l'égide de la Fédération Royale marocaine de karaté et disciplines associées, a vu l’organisation d’entraînements techniques sous l’encadrement des entraîneurs de l’équipe nationale Mohamed El Hani et Abdelkabir Daroui ainsi que d’un stage pour arbitres sous l'encadrement du président de la commission nationale d’arbitrage.



La cérémonie de clôture de cet événement a été marquée par la remise de la Coupe à la Ligue du Nord et des médailles et des attestations d’encouragement aux Ligues classées deuxième, troisième et quatrième.



Elle s’est déroulée notamment en présence du wali de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, du président du conseil communal de Laâyoune, Moulay Hamdi Ould Errachid, et du président de la Fédération Royale marocaine de karaté et disciplines associées, Mohammed Moktabil.