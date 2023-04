La LNFP et La Liga examinent les moyens d'échange d’expériences

La Ligue nationale de football professionnel (LNFP) et son homologue espagnole (La Liga) ont tenu, mardi à Rabat, une réunion axée sur l’échange d’expériences et la préparation à une nouvelle convention de partenariat.



Intervenant à cette occasion, le président de la LNFP, Abdeslam Belkchour, a relevé que le championnat national professionnel connaît un progrès considérable d’année en année, occupant la première place au niveau continental.



Cela est dû aux performances des clubs nationaux dans les compétitions africaines et aux infrastructures aux normes internationales qui prédisposent le Maroc à accueillir de nombreux rendez-vous continentaux et mondiaux, a affirmé M. Belkchour, cité par un communiqué de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF).



La stratégie de la LNFP consiste à préserver les acquis et à revoir à la hausse les ambitions, ce qui anime sa volonté de signer une convention de partenariat avec La Liga.



De son côté, le représentant de La Liga, Nacho Ignacio, a dit que cet organisme est disposé à mettre son expertise à la disposition de la LNFP, en matière d’organisation, de finances et de marketing, en plus des volets technique et d’arbitrage.



Il a, à cette occasion, mis en avant l’essor du football espagnol durant la dernière décennie, en raison de la bonne situation financière des clubs, qui constitue le noyau du développement du ballon rond en Espagne.



Selon le communiqué, les deux parties ont convenu de programmer une autre réunion fin avril, pour présenter les axes à adopter dans le cadre de la convention de partenariat entre la LNFP et La Liga.