La LNFP adopte officiellement et exclusivement la «Carte des stades»

Seuls les directeurs de publication sont habilités à accréditer les journalistes et photographes professionnels

23/11/2024

La Ligue nationale de football professionnel (LNFP) a franchi une étape décisive dans l'organisation des compétitions nationales. Dans un communiqué, publié jeudi, conjointement avec l'Association nationale des médias et des éditeurs (ANME), la LNFP a officialisé la mise en place de la "Carte des stades", désormais indispensable pour accéder aux stades de football sur tout le territoire national.



Ce document, destiné aux journalistes sportifs et photographes professionnels, marque une rupture avec les anciennes pratiques d’accréditation. Sa finalité ? Simplifier l’accès aux stades, garantir une couverture médiatique de qualité et renforcer le respect des droits des professionnels du secteur.



Fruit d’un accord entre la LNFP et l’ANME, la Carte des stades s’inscrit dans une dynamique de réforme. Elle repose sur une plateforme numérique dédiée, où les organes de presse peuvent enregistrer leurs journalistes et photographes respectant les conditions légales en vigueur. Cette démarche, innovante et ambitieuse, vise à moraliser les pratiques en offrant aux professionnels des conditions de travail optimales tout en valorisant leur rôle essentiel dans la couverture des événements footballistiques.



Dans leur communiqué conjoint, la LNFP et l’ANME expliquent que «la Carte des stades remplace définitivement les anciennes méthodes d’accès. Elle devient ainsi le seul document officiel autorisant l’entrée aux stades». Ce changement met fin aux pratiques antérieures, souvent jugées obsolètes ou inefficaces, pour instaurer un système uniforme et exclusif qui ouvre la voie à une gestion plus moderne et professionnelle des compétitions nationales de football.



Dans un autre communiqué, publié le même jour, l’ANME a annoncé que seuls les directeurs de publication sont habilités à accréditer les journalistes et photographes professionnels pour couvrir l’ensemble des matchs de football.



M.Ouassat