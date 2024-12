La LFP "conclut à "l'irrecevabilité de la saisine" de Mbappé à l'encontre du PSG

13/12/2024

La commission de discipline de la LFP a conclu mercredi à "l'irrecevabilité de la saisine formée" par Kylian Mbappé, qui demande au PSG de lui payer 55 millions d'euros de salaires et primes, a indiqué la Ligue dans un communiqué.



Le PSG ayant assigné la LFP devant le tribunal judiciaire de Paris, la saisine de la commission de discipline par Mbappé n'est pas recevable, selon l'instance.



Une audience qui réunissait les deux parties s'est tenue mercredi en fin d'après-midi à la Ligue pour examiner le recours de la star pour "défaut de paiement de primes et salaires", alors que le PSG avait refusé de payer les 55 millions d'euros demandés par son ex-joueur malgré les injonctions de la commission juridique de la LFP (11 septembre) puis de la commission paritaire d'appel (25 octobre).



C'est à la suite de ces deux décisions que le PSG a assigné la LFP devant le tribunal.

"Nous sommes très satisfaits que la commission de discipline ait décidé de ne pas sanctionner le Paris Saint-Germain comme le demandait le joueur", s'est réjoui un porte-parole du club. "En déclarant sa demande irrecevable, la commission de discipline met un terme à cette séquence qui n'a que trop duré".



Avec cette décision de la Ligue, le PSG obtient que le litige l'opposant à son ex-joueur phare soit jugé devant une juridiction "comme le tribunal des Prud'hommes", ce qu'il souhaitait, et "se tient prêt à exposer pleinement la situation devant le tribunal compétent", précise-t-il.

Il réitère néanmoins "son espoir qu'une solution amiable puisse être trouvée afin que toutes les parties puissent enfin tourner la page".



Contacté par l'AFP, l'entourage de la star française n'a pas répondu.

Le conflit trouve son origine dans le statut d'un accord passé au coeur du mois d'août 2023 entre l'attaquant et la direction du club parisien.



Le capitaine des Bleus était alors mis à l'écart du groupe pour avoir refusé de prolonger au PSG. Cette prolongation aurait garanti au club de toucher l'argent d'un transfert alors que Mbappé s'est finalement engagé libre cet été avec le Real Madrid.



Dans cet accord, le joueur s'engageait à renoncer à 55 millions de primes diverses s'il venait à partir libre en fin de saison. Mais la validité de cet accord, que le joueur lui-même avait évoqué publiquement face aux journalistes en janvier, est contestée par le camp de la star, qui évoque un "accord occulte".



Il demande le versement d'une somme de 55 millions d'euros qui comprend l'ultime tiers d'une prime à la signature (36 millions d'euros brut) que le joueur était censé toucher en février, les trois derniers mois de salaire prévus dans son contrat (avril, mai, juin), ainsi qu'une prime d'éthique pendant ces trois mois.