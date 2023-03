La Kéchoise renaît de ses cendres

16/03/2023

La 3ème édition de cette manifestation sportive est et sera indéniablement un instrument de prestige sur la scène internationale et nationale. La Kéchoise renaît de ses cendres et devra s’installer dans le temps en guise de bouquet final après une interruption pour cause de confinement.



L’Association Le Grand Atlas (AGA) sous la houlette du Professeur Mohamed Knidiri, reste très optimiste car il y a un véritable essor du sport féminin à travers le monde en décidant que c’était le bon moment de relancer cette course féminine tant attendue. Il y a aussi une véritable volonté de la presse écrite et audiovisuelle d’encourager ce genre d’initiatives.

Trois femmes se sont distinguées lors de cette 3ème édition, à savoir Sekalli Sabah (25mn5s), Gazouir Wafa (25mn49s) et Asmid Fatiha (25mn50s).



Ces épreuves font du bien à l’athlétisme féminin et offrent une respectable dimension à ces coureuses. Cette 3ème édition de la Kéchoise couronne un retour en puissance récompensé par un formidable succès d’un peu plus de 350 joggeuses.



Dans ce cadre, le Professeur Mohamed Knidiri souligne que «parmi les invités de la Kéchoise dont plusieurs célébrités marocaines, européennes et africaines, on a surtout remarqué la présence de Mme Manar Bouaida, députée française de la ville de Montpellier et qu’à travers son honorable présence, la ville impériale ocre avait accueilli toutes les femmes françaises.

Nous sommes fiers du niveau professionnel du Comité d’organisation, c’est ce à quoi nous aspirions et l’édition 2024 sera sans doute une copie impressionnante à tous les niveaux».



La 3ème édition de la Kéchoise a permis aussi bien aux participantes qu’aux organisateurs de briller tant chez les femmes que les hommes. Un évènement sportif à même de faire entrer le sport féminin dans une nouvelle ère à l’instar du Marathon international de Marrakech.



Zohra J.W